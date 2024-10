Simona Ventura e Giovanni Terzi, passeggiata milanese… al bacio

La passeggiata a Milano di Simona Ventura e Giovanni Terzi non è sfuggita all’occhio indiscreto dei paparazzi. La coppia era all’uscita da un ristorante in corso Sempione e poi a spasso. Impossibile non notare i loro baci romantici e appassionati, che raccontano un amore da favola. Marito e moglie da pochi mesi (nonostante la loro storia d’amore vada avanti da sei anni) dimostrano una volta di più di essere al settimo cielo quando sono insieme, e perfettamente in sintonia.

A spasso con Hugo

Simona Ventura e Giovanni Terzi non sono soli nella loro passeggiata sotto il sole tiepido di Milano. Con loro c’è anche Hugo, il jack russell che fa compagnia alla conduttrice dal 2008 e a cui lei è molto affezionata. Uscendo dal ristorante in cui hanno pranzato, Simona e Giovanni si scambiano un bel bacio a favore di flash. Successivamente si allontanano mano nella mano (con il cane al guinzaglio) ma si fermano dopo qualche passo per lasciarsi trasportare dalla passione e scambiarsi altre effusioni.

Look casual

Per la giornata di amore e relax, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno scelto un look che più casual non si può. Il giornalista ha indossato bomber scuro Baracuta, jeans e stivaletti in pelle nera. La conduttrice era sportivissima e pronta per affrontare qualunque imprevisto meteorologico: per lei una felpa grigia con sopra un anorak nero a manica corta, leggins e parka camouflage legato in vita. A completare la mise, una borsa anche essa mimetica e le iconiche Gazzelle Adidas, di un bel verde acceso che si faceva notare, e occhiali da sole con le lenti a specchio.

Un amore travolgente

“Avere sposato Giovanni è come se avesse rimesso in ordine tante cose. Nessuno dei due immaginava di incontrare l’altro. Quando ci siamo conosciuti io ero single da poco dopo una lunga storia e pensavo che non sarei mai più stata in coppia” ha detto Simona Ventura a Vanity Fair. “Mi rendo conto che si tratta di un amore eccezionale alla nostra età, soprattutto per me. Ma sono molto felice di poter vivere un sentimento così intenso e passionale. Io e lui abbiamo avuto, in passato, esperienze simili. Abbiamo provato gli stessi dolori, siamo caduti, ci siamo riconosciuti subito”, ha aggiunto la conduttrice tv. In tutti gli anni della loro relazione entrambi non hanno mai smesso di dare prova del loro sentimento, nelle interviste come nei post social.

A luglio le nozze

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono sposati il 6 luglio, dopo che lui le aveva chiesto la mano in diretta tv a Ballando con le stelle. Qualche giorno prima del sì, i due hanno organizzato un grande party con mille invitati, poi a Rimini si sono scambiati le promesse d’amore. Per la cerimonia la conduttrice ha scelto una mise insolita, perfettamente nel suo stile: un modello Atelier Emé con pantaloni a sigaretta, maniche trasparenti e strascico. Al ricevimento è tornata alla tradizione, con un abito in chiffon bianco con scollo a cuore e un lungo mantello, dello stesso brand, accessoriato con scarpe Gianvito Rossi. Il loro è stato matrimonio tanto desiderato e tanto atteso. L’hanno rimandato due volte, prima nel 2020 e poi nel 2022 e alla fine è stato il coronamento di un sogno. E la luna di miele, a giudicare dai loro baci appassionati, non è ancora finita… Guardali nella gallery.

Related Posts