Simona Ventura e Giovanni Terzi, passeggiata al bacio (e marsupio di lusso)

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. Sui social i due si cambiano apprezzamenti pubblici e adesso arriva un’ulteriore conferma da una serie di scatti “rubati” per strada. La coppia è stata paparazzata a Roma più innamorata che mai.

Un amore grande

Con te ogni giorno è un’emozione – La donna più bella dell’universo – Tu sei ogni stagione per me – Che uomo fortunato che sono, scrive Giovanni Terzi su Instagram, in commento alle foto che posta Simona Ventura. Lei è molto attiva online e condivide con i follower (ne vanta 1,7 milioni) attimi di vita quotidiana, tra il lavoro come conduttrice, gli eventi mondani e il tempo libero in famiglia. Lui non perde occasione per scriverle dolci parole. Insieme da diversi anni, i due dovrebbero convolare presto a nozze. Complice la pandemia, sono stati costretti a rivedere i loro piani diverse volte: il momento però potrebbe essere vicino.

Casual col dettaglio firmato

In attesa di vederli in abiti nuziali, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno optato per un abbigliamento rilassato per fare una passeggiata per la Capitale. In una giornata tiepida e soleggiata, SuperSimo ha scelto il total black: stivali, pantaloni neri, maglione in nuance, giacca in pelle e occhiali da sole. L’unico accessorio che illumina il suo look è un voluminoso marsupio bianco di Gucci, con il logo ben in evidenza. Giovanni è invece casual-chic con un blazer blu, jeans grigi e sneakers Nike.

Il bacio

Al di là degli outfit, quello che salta all’occhio negli scatti a passeggio è la loro complicità. Simona Ventura e Giovanni Terzi si tengono sempre per mano, chiacchierano, si guardano negli occhi. A un certo punto i due si fermano per osservare qualcosa sul telefono di lui e, dopo un rapido scambio di parole, scatta un bacio appassionato. Poi la coppia riprende a camminare e Terzi tiene stretta la Ventura, poggiandole un braccio sulla spalla. Evviva l’amore! Sbriciali nella gallery.

