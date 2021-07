Simona Ventura in costume è la regina dell’estate… e del riciclo

C’è chi, in spiaggia e sui social, non vede l’ora di sfoggiare le ultime tendenze in fatto di costumi. Ma c’è anche chi, al contrario, è fiera di posare per i follower con il beachwear dello scorso anno. Una di queste è Simona Ventura, che sui social posta scatti imperdibili dal bagnasciuga e dichiara senza problemi: “Il costume è vecchio”.

Ecco perché Simona Ventura ricicla il costume

Il sorriso è quello di sempre, smagliante e radioso, e anche la vitalità è la stessa che conosciamo bene. Pure l’intero azzurro e luccicante che le fascia le curve prorompenti è un déjà-vu e Simona Ventura lo dichiara apertamente ai follower, senza timore dei giudizi e anzi con un pizzico d’orgoglio. “Ed eccole qui le foto in costume dell’estate 2021. Con fatica immane… Che ne dite del risultato?! Ps: costume vecchio”, scrive la conduttrice ai follower.

Anche quello fucsia è stato ripescato dall’armadio dell’estate passata. Del resto, la scritta a lettere d’oro I need summertime (in italiano: ho bisogno dell’estate), resta sempre attuale. E la stessa SuperSimo mette le mani avanti: “Il costume è ‘vecchio’ ma sono da sempre a favore della sostenibilità” scrive a corredo delle immagini dalla spiaggia.

Contro il fast fashion quindi, Simona Ventura sposa la tendenza green.

Simona Ventura in costume… verso l’altare?

Per Simona Ventura l’autunno ha in serbo una ventata di novità. Prima di tutto professionali, con nuovi progetti in cantiere, ma soprattutto personali. Le nozze con Giovanni Terzi, di cui si vocifera da tempo, si fanno sempre più imminenti anche se nessuna data è stata ufficializzata. Intanto la conduttrice si gode al 100% la sua estate in spiaggia, tra momenti di relax e altri più avventurosi. In costume Missoni, accessoriato da boccaglio, maschera e scarpe da roccia, è pronta per le immersioni senza rinunciare allo stille. In bikini Hermes si dedica alla tintarella: a fotografarla è spesso il suo “Terzigio“!

Le foto vintage di Simona Ventura

E sempre in beachwear, Simona Ventura si lascia andare anche a un momento amarcord. Con i follower condivide uno scatto vintage in cui indossa un body bianco con i 5 cerchi delle Olimpiadi. Lo scatto risale al 1992, e postandolo scrive: “Foto che ‘viene buona’ ogni 4 anni (quest’anno 5)”. A lei il riciclo piace davvero: non solo quello di vecchi costumi, ma anche di vecchie foto… in costume.

Related Posts