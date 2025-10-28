Simona Ventura esplora la moda “trasversale” con i look del Grande Fratello

La nuova conduzione del Grande Fratello con Simona Ventura segna un ritorno alle origini del reality: via i personaggi vip in primo piano, spazio alle “storie comuni”, al racconto autentico e, soprattutto, a una padrona di casa capace di gestire la serata con carattere e stile.

Simona Ventura al timone: esperienza e sperimentazione

Simona Ventura porta con sé un’esperienza lunga e versatile alla conduzione televisiva: da programmi sportivi a show di intrattenimento, ha dimostrato di sapersi reinventare. Sempre a braccetto dei top brand italiani, oggi, al timone del Grande Fratello, mostra anche un lato più sperimentale sul fronte moda. Sui social ha dichiarato: “Continua il nostro viaggio tra gli “stilisti trasversali” più importanti d’Italia”. Con questa frase la conduttrice conferma che i suoi look non sono solo costumi di scena, ma messaggi scelti per caratterizzare il suo nuovo capitolo televisivo. E svela la ricerca di brand sperimentali e di nicchia: analizziamo nel dettaglio le sue scelte.

Giorgio Armani e Des Phemmes

Puntata 1 Simona Ventura è entrata in scena con un longdress nero firmato Giorgio Armani: maniche lunghe, scollo con piccolo cut-out a goccia sul décolleté, un maxi-spacco laterale e ricamo di strass sul drappeggio laterale. Eleganza sobria ma d’impatto, in perfetto stile “diva televisiva”. Il messaggio? Autorevolezza, ritorno in grande stile e il richiamo alla moda italiana d’élite. Oltreché un omaggio personale al grande stilista, morto circa venti giorni prima.

Puntata 2 Per il secondo appuntamento col Grande Fratello, la Ventura vira verso un look più sperimentale: una camicia firmata Des Phemmes abbinata a una gonna midi decorata con paillettes e piccole ciliegie, dello stesso brand. Il mix tra la struttura classica dei capi e la giocosità delle applicazioni suggerisce una conduttrice che osa ma mantiene equilibrio: glamour sì, ma con personalità.

Redemption e Parosh

Puntata 3 Nella terza puntata del Grande Fratello Simona sembra prediligere un approccio mannish/chic: un tailleur bianco, personalizzato da una camicia nera con dettagli glitter del brand Redemption. Il pantalone ha gamba stretta e vita alta, il blazer è oversize e monopetto. Scarpe scure richiamano il colore della blusa. L’outfit comunica autorevolezza e stile androgino, un interessante contrasto con le mise più femminili delle puntate precedenti.

Puntata 4 Stavolta Simona Ventura sceglie Parosh. Il look è parte del “viaggio tra gli stilisti trasversali”. La conduttrice sfodera in trasmissione un bel color cioccolato: la gonna ricoperta di macro paillettes è il focus del look, la giacca stempera gli eccessi. Una scelta estrosa che sposa i trend cromatici del periodo, interpretandoli in chiave televisiva.

Seafarer

Puntata 5 Alla quinta puntata del GF, Simona Ventura cambia registro e sceglie uno stile più rilassato ma sempre curato, firmato Sefarer. La conduttrice indossa un paio di jeans patchwork a gamba dritta, che creano un effetto color-block moderno. Li abbina a una giacca corta blu navy con bottoni dorati e profili ricamati. A completare il look, una maxi collana a catena dorata e décolleté nere a punta, per un equilibrio perfetto tra casual e sofisticato. Un outfit che rappresenta appieno la “moda trasversale” di cui parla la Ventura: una combinazione di comfort, eleganza e personalità, capace di raccontare la sua evoluzione di stile puntata dopo puntata. Cosa s’inventerà lunedì prossimo? Guarda la gallery e prova a ipotizzare il prossimo brand che indosserà!

