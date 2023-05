Per Simone Biles doppie nozze e… doppio abito da sposa

Simone Biles e Jonathan Owens erano promessi sposi dal febbraio 2022, quando lui le ha chiesto la mano nel giorno di San Valentino. Dopo tanta attesa il giorno delle nozze è finalmente arrivato… due volte. Sì perché la coppia ha optato per un rito intimo e informale in Texas e poi ha raddoppiato con una cerimonia in pompa magna davanti a oltre 140 invitati in riva al mare in Messico. E se la celebrazione è doppia, anche per l’abito da sposa è previsto il bis.

Chi è Simone Biles

Simone Biles è una delle più grandi ginnaste della storia. Ha vinto 25 medaglie ai Campionati del Mondo, (di cui 19 d’oro), 7 medaglie alle Olimpiadi (di cui 4 d’oro). È la prima e unica ginnasta ad aver vinto cinque titoli mondiali nel concorso individuale. Non solo: la campionessa ha inventato due nuovi elementi che portano il suo nome, il Biles al corpo libero e il Biles alla trave. Insomma è considerata una delle atlete più forti e creative del suo sport.

Alle Olimpiadi di Tokyo 2021, l’improvvisa rinuncia a partecipare ad alcune gare. In una conferenza stampa, in lacrime, ha confessato la sua sofferenza psicologica, dovuta anche alla pressione mediatica e alle aspettative troppo alte su di lei. E coraggiosamente si è tirata indietro.

Il matrimonio informale

Per motivi legali, Simone Biles e Jonathan Owens (entrambi cittadini americani) hanno dovuto celebrare il loro matrimonio su suolo statunitense. Il rito ha avuto luogo in tribunale, alla presenza dei soli sposi, dell’officiante e del fotografo. La sposa ha indossato un abito fresco e leggero, con schiena scoperta, profonda scollatura a V e tante balze di tulle. Un vestito di Selfie Leslie, acquistato online a ridosso delle nozze, accessoriato con sandali Pretty Little Thing. Lo sposo era abbigliato con un completo chiaro, mocassini bianchi e cintura Louis Vuitton.

Le nozze sfarzose

Sbrigate le pratiche burocratiche, la festa vera e propria è andata in scena in Messico, a Cabo. C’erano 8 damigelle (in abiti champagne Revelry), 7 testimoni dello sposo (con completi personalizzati di Adam Ross The Suit Boss) e 140 ospiti alle nozze sfarzose di Simone Biles e Jonathan Owens. I due si sono detti sì in riva al mare, sotto un triplo arco di rose bianche.

Una scelta complicata (e costosa)

Simone Biles ha indossato un abito da sposa Galia Lahav, sexy e sontuoso dalla linea ad A, con bustino semitrasparente con applicazioni floreali, gonna dallo spacco profondo e lungo strascico. Sceglierlo per lei non è stata un’impresa facile. Il modello non la convinceva, ma la personalizzazione con lo spacco è stata decisiva. Durante una diretta Instagram ha poi raccontato di aver acquistato ben 4 vestiti: “Alla fine avevamo sforato così tanto il budget che abbiamo deciso che non c’era più un budget”. Lo sposo ha scelto invece un completo color panna dal tessuto di broccato.

Il bridal shower

Non c’è due senza tre, verrebbe da dire. Infatti agli abiti sfoggiati per le due cerimonie nuziali da Simone Biles si aggiunge quello indossato per il bridal shower. La medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro ha organizzato una festa con le amiche per prepararsi alle nozze. Il suo abito era bianco (come l’allestimento della location), un logdress sensuale con scollo all’americana, spacco che lasciava scoperta la coscia tornita e tante perline a dare un tocco di luce. Scopri nella gallery tutti i suoi outfit.

Related Posts