Vistose e costose: ecco le sneakers amate dalle star

Sebbene già gli antichi Greci indossassero calzature realizzate su misura da artigiani, per essere aiutati durante l’attività fisica, la nascita della prima scarpa da ginnastica si fa risalire al 1850 in Inghilterra. Con il successivo sbarco negli Stati Uniti questi accessori hanno preso il nome di sneakers, iniziando presto a comparire ai piedi dei giovani atleti. Un prodotto nato per mera funzionalità si è trasformato nei decenni in ben altro. Modelli esclusivi, edizioni limitate, personalizzazioni: le star fanno a gara per accaparrarsi le ginniche più cool.

Totti punta sul colore

Dimmi che sneakers sfoggi e ti dirò chi sei. Le scarpe da ginnastica compaiono quotidianamente ai piedi delle vip e spesso contribuiscono a rendere accattivanti anche i look più casual. Le ultime ginniche in ordine di apparizione sono quelle di Francesco Totti, in spiaggia a Miami con Noemi Bocchi e i figli. Il Capitano ha optato per le Nike Air Zoom Vomero 11, in un arancione brillantissimo. Totti le ha abbinate a un costume rosa accesso, per un look che non passa inosservato.

Antonela vince il Mondiale con Vuitton

I piedi del marito Lionel Messi hanno fatto vincere la Coppa del Mondo all’Argentina ma le sneakers di Antonela Roccuzzo hanno comunque fatto il giro del globo. L’influencer si era fatta notare per il suo outfit portafortuna, sfoggiato allo stadio in occasione dei vari match. Per la finale, disputata contro la Francia, Antonela aveva optato per delle ginniche bianche e rosa di Louis Vuitton (970 euro) super fashion.

Wanda vs Georgina

Per rimanere in tema calcistico, anche Wanda Nara e Georgina Rodriguez non scherzano in fatto di ginniche. La (forse) ex moglie di Mauro Icardi si è presentata a un programma tv con un outfit sportivo ma accattivante, composto da tuta in acetato abbinato alle X-Pander di Balenciaga (1.392 euro). Queste scarpe col tacco a spillo strizzano l’occhio alla moda. La compagna di Cristiano Ronaldo è invece decisamente più casual. La modella ha abbinato a un minidress rosa delle Nike iper colorate.

Sneakers in tv

Passiamo ora alle star della tv italiana. Belen Rodriguez è un’appassionata di sneakers e ne sfoggia diversi modelli, dalle classiche Adidas Superstar (119 euro) alle Nike Air More Uptempo (290 euro), che tanto andavano di moda negli anni Novanta e che ora sono tornate in auge. Federica Panicucci sfoggia le famosissime ginniche bianche di Alexander McQueen (500 euro) mentre Maria De Filippi strizza l’occhio alla moda con le Run 55 di Louis Vuitton (950 euro). Giulia Stabile è giovanissima e super attenta alle tendenze: in prima serata a Tu si que vales ha attirato gli sguardi con un vistoso modello Lanvin (750 euro). Scopri nella gallery tutte le vip che amano le scarpe da tennis: trovi anche Melissa Satta, Chiara Ferrani e Elisabetta Canalis.

Related Posts