MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Non per tutte Idea regalo 7.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

La sua passione per il lusso non è certo un segreto. Sonia Bruganelli condivide spesso con i follower i dettagli della sua vita agiata, dai capi firmati ai mobili costosissimi (QUI la sua specchiera di Louis Vuitton). Lavora sodo e si toglie degli sfizi. Da lunedì 19 settembre l’imprenditrice è impegnata con il Grande Fratello Vip. Opinionista per il secondo anno di fila, affianca il conduttore Alfonso Signorini. Con loro ci sono anche la new entry Orietta Berti, sempre in veste di opinionista, e Giulia Salemi, che seguirà la parte social. Un’edizione che si annuncia spumeggiante, tra i concorrenti nella Casa più spiata d’Italia e i sagaci interventi in studio.

La sopravvissuta

Dopo il benvenuto sulle note di Survivor delle Destiny’s Child, Alfonso Signorini ha subito introdotto Sonia Bruganelli. “La mia prima opinionista è una sopravvissuta, sopravvissuta alla scorsa edizione”, ha scherzato lui. La Bruganelli ha fatto il suo ingresso tra gli applausi del pubblico, grande novità 2022, dopo gli anni della pandemia. “Stai da Dio, so che ci hai dato dentro con l’allenamento in estate”, si è complimentato il conduttore. Sonia in effetti ha messo in mostra un corpo da urlo… e un look da favola.

Nero che seduce

Per la serata di debutto, Sonia Bruganelli ha puntato sul total black. La moglie di Paolo Bonolis ha scelto un sensuale abito in paillettes di Atu, con uno scollo a cuore (486 euro). Lei ha maliziosamente abbassato le spalline, dalle scapole ai bicipiti, enfatizzando così il décolleté. Ai piedi Sonia calzava un paio di pump in vernice (595 euro) di Christian Louboutin, con un tacco di 12 centimetri. Nere, scelte come sua consuetudine, con un sondaggio tra i follower. Del resto le scarpe, alte e costose, sono il suo feticcio.

La serpe in seno

E’ però un altro l’accessorio di Sonia Bruganelli che merita maggiormente l’attenzione. “Hai una serpe in seno, che ti scende giù”, l’ha incalzata Alfonso Signorini. “Per fortuna non parla”, ha risposto lei. “Ci pensi tu a parlare al suo posto”, ha continuato al conduttore, riferendosi alla lingua senza freni dell’opinionista. La serpe di cui parla Signorini è un meraviglioso choker di Bulgari che avvolge il collo di Sonia. L’iconico rettile della collezione Serpenti è immediatamente riconoscibile. Un gioiello unico, proveniente da una gioielleria specializzata in rari oggetti vintage. Realizzato in oro giallo e smalto nero, è impreziosito da tantissimi diamanti. Il costo? Impossibile stabilirlo con certezza, essendo appunto un pezzo di collezione del passato. Il suo valore è però stimato in oltre 200mila euro. Sbircia nella gallery la preziosa serpe in seno della Bruganelli.

