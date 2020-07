Dalla Ferragni alla Blasi: tutte le vip con le sopracciglia folte

Per anni le abbiamo volute ad ali di gabbiano, adesso invece si punta tutto sull'effetto wild

Per decenni le donne si sono accanite con le pinzette sulle loro sopracciglia, rendendole sottilissime e ad ali di gabbiano. Adesso che il trend più in auge è sfoggiarle piene e folte, tutte piangono lacrime amare, nella speranza di vedere rispuntare quei peli che però difficilmente ricresceranno. Lo stesso vale nel mondo delle vip. C’è chi, grazie alla giovane età, può contare su delle pelosette di tutto rispetto e chi deve invece ricorrere a qualche aiutino, come la dermopigmentazione, il tatuaggio semipermanente che, grazie alla tecnica “pelo a pelo”, ridà forma e spessore all’arcata sopracciliare.

Vediamo allora chi sono queste vip, sia italiane che straniere, che amano le sopracciglia marcate. Solo pochi giorni fa la rete si è infuocata per le sopracciglia di Miriam Leone. L’utente che l’aveva paragonata a Marrabbio di “Kiss Me Licia” è stata accusata di body shaming e ne è scaturito un acceso dibattito social. Anche le bionde amano il tratto importante, da Ilary Blasi a Chiara Ferragni fino a Clizia Incorvaia, le loro sopracciglia non passano inosservate.

All’estero sono tante le vip che puntano tutto sullo sguardo. La prima a lanciare la tendenza è stata Brooke Shields, in tempi non sospetti. Negli anni Ottanta infatti l’attrice è diventata famosa per la sua bellezza al naturale, sopracciglia comprese. Se Kylie Jenner opta per una versione più disegnata che folta, Tina Kunakey e Vanessa Hudgens puntano proprio sul pelo incontaminato.

Ma nessun pelo è wild come quello di Sophia Hadjipanteli. La modella greca è la fondatrice dell’#unibrowmovement, il movimento pro-diversity che si batte per l’accettazione di tutti i tipi di bellezza. Bullizzata fin da bambina, ha imparato ad accettarsi e ha trasformato il suo monociglio in un vanto. Scopri nella gallery tutte le vip dalle sopracciglia selvagge.

Related Posts