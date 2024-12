E’ sempre la stagione del jeans: ecco le vip che lo scelgono

Non c’è stagione in cui il jeans non sia protagonista in ogni guardaroba. Un tessuto comodo, pratico, versatile e adatto a ogni occasione: da quelle più casual a quelle più eleganti (basti pensare che è stato indossato anche sui red carpet). Il resistente tessuto in cotone è una costante, a cambiare con le mode sono i colori, le fogge e gli abbinamenti.

Cargo, flare o wide leg

C’è stato il periodo degli skinny, dei mommy, dei loose, dei boyfiriend… Quest’anno tra i modelli di jeans più amati ci sono i cargo, comodissimi e con un certo spirito brat. Ilary Blasi sceglie un modello Alcott, perfetto per una giornata in giro in cui il comfort è essenziale. Altro trend di stagione sono i pantaloni flare, come quelli Elisabetta Franchi scelti da Natasha Stefanenko. A riscuotere parecchi consensi c’è anche l’opzione wide leg, pratici e informali come quelli di Chiara Biasi.

Disegni e applicazioni sul denim

A portare un tocco che possa spezzare la monotonia, arrivano in aiuto applicazioni e disegni che impreziosiscono i capi in denim. Sui jeans Blumarine di Sabrina Ferilli volano romantiche farfalle in paillettes oro. Quelli di Mew invece hanno una chiara ispirazione Y2K, oversize e con disegni dal fascino tribale sulle gambe. Giulia De Lellis sceglie un completo grigio Gaelle in cui la camicia, portata sulla pelle nuda, e i pantaloni si accendono nello scintillio di innumerevoli cristalli.

Total jeans

Già da qualche stagione il total jeans non è un più tabù e vedere accostate anche tonalità diverse, non è una rarità. Lo fa ad esempio Belen Rodriguez che sceglie una camicia di un tessuto più leggero e chiaro rispetto a quello dei pantaloni. Denim interpretato in chiave sexy per Diletta Leotta in Jean Paul Gaultier, con bralette e pantaloni a vita alta con una lunga fila di bottoni che parte dalla cintura e arriva fino all’orlo. Lorella Cuccarini è una prof perfetta ad Amici con un look la cui formalità è stemperata dalla scelta del tessuto casual per eccellenza.

Non solo pantaloni

Il denim non è un tessuto perfetto solo per i pantaloni, ma si presta anche ad altre opzioni di abbigliamento. Paola Turani sfoggia una salopette Levi’s per la gita in montagna, abbinandola a un caldo maglione color ruggine. La scelta di Veronica Ferraro è tutto fuorché banale: l’influencer indossa un cappottino Versace che porta come se fosse un abito. Spazio anche al sex appeal più audace, con la minigonna cortissima di Michela Persico dall’orlo sfrangiato.

Neanche Ludovica Valli ha rinunciato ai jeans quest’autunno: la sua scelta la trovi nella gallery.

Related Posts