Abiti a fiori per l’estate: ecco cosa indossano Ferragni, Gregoraci, Balivo…

L’estate italiana è fatta di mare azzurro, spiagge bianche, città d’arte, natura rigogliosa. Ormai lo sappiamo, in questo 2020, le star nostrane hanno scelto il Belpaese per le loro vacanze e, qui da noi, ce ne sono di cose piacevoli da vedere. Con gli occhi pieni di tanta bellezza, le vip vogliono anche la grazia addosso e, per i loro outfit, optano per gli abiti a fiori.

Circondate da piante colorate, giardini variopinti e bouquet arcobaleno, le bellissime scelgono le fantasie più svariate. C’è chi preferisce gli abiti a fiori lunghi, è il caso di Caterina Balivo in Zimmermann, Taylor Mega in Fashion Nova e Elisabetta Gregoraci in Gucci. Non mancano poi le sportive come Diletta Leotta in diretta radio con una tshirt a fiori Adidas, shorts e sandali arancioni. Eleonora Pedron sul terrazzo si mette in posa con un minidress Christian Pellizzari e delle comode sneakers nere.

E’ sbarazzina anche Chiara Ferragni che condivide ogni attimo della sua vacanza in Sardegna con la famiglia e gli amici. L’influencer più famosa del globo sorride tra i fichi d’India con un completo abbinato azzurro a fiori di Zara. La più sensuale è, come spesso accade, Justine Mattera che mostra le gambe toniche nell’abito a fiori Silvian Heach. Voglia di fiori sul corpo? Prendi spunto dalle star nella gallery.

Related Posts