L’autunno delle star si veste di arancione

E’ il colore autunnale per antonomasia, legato ad Halloween nel mondo anglosassone e, da noi, anche alle foglie che mutano sugli alberi. Ma l’arancione è anche una delle tonalità preferite dalle star di tutto il mondo. In queste settimane di cambio di stagione sono tante le vip che si sono trasformate in “zucchette”.

Negli Stati Uniti il trend arancio sembra essere più apprezzato che mai. Kylie Jenner posa su una poltrona bianca con addosso un abito in pelle di Bottega Veneta. La star abbina al vestito una borsa Le Ciquito di Jacquemus, in nuance ovviamente. Per festeggiare i quarant’anni Kim Kardashian ha portato la famiglia e gli amici al The Brando resort, in Polinesia. Pare che per l’esclusiva vacanza la socialite abbia speso 2 milioni di dollari. Delle tante foto postate sui social salta all’occhio quella dove Kim indossa un abito vintage di Jean Paul Gaultier che strizza le forme esagerate.

Emily Ratajwkoski ha di recente svelato di essere in dolce attesa. La modella però non intende rinunciare agli shooting piccanti e si mette in posa sul set con addosso un micro bikini arancione della sua linea, Inamorata, che mostra il pancione. Rimanendo in tema gravidanze, Chiara Ferragni, incinta per la seconda volta, si veste in pendant con il figlio Leone. Per una giornata nella natura il duo mamma-figlio sfoggia una calda tuta di The Pangaia. Restando sulle star italiane, a Le Iene Alessia Marcuzzi è più sensuale che mai nel minidress The Attico.

Justine Mattera ripensa all’estate e, nonostante le temperature in discesa, sfoggia un provocante costume Abari mentre Georgina Rodriguez posa con degli shorts fascianti di Alo Yoga. Star in arancione? Le trovi tutte nella nostra gallery.

Related Posts