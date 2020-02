Le star hanno voglia d’estate: ecco i primi (infuocati) costumi

Italiane, americane, inglesi… non c’è nazionalità che tenga, le bellissime hanno tutte voglia di caldo. C’è chi viaggia in località paradisiache e chi si “accontenta” delle spa stellate tra i monti: sta di fatto che sono tante le star che in questi giorni hanno fatto bella mostra dei loro corpi scolpiti in costume. L’estate è molto lontana, deve ancora arrivare la primavera ma poco importa, per loro ogni occasione è buona per spogliarsi.

Per quanto riguarda le star “montagnine”, le sorelle Ferragni si sono concesse un weekend di famiglia in un lussuoso appartamento a Chamonix. Chiara Ferragni sfoggia un nuovo modello multicolor della sua collezione, Chiara Ferragni Collection, mentre Francesca Ferragni opta per il bikini lilla firmato Calzedonia. Infine Valentina Ferragni è sensuale con un costume intero nero.

Elisabetta Canalis vive a Los Angeles da tanti anni e ha la fortuna di potersi mettere in costume da gennaio a dicembre. Per lei, in posa tra i celebri pali del molo di Manhattan Beach, bikini fiorato e cappellone di paglia. A Dubai invece Alessia Marcuzzi abbina il modello dai tagli sensuali alla borsa frangiata.

La più bollente è la top Doutzen Kroes che pubblica scatti rivelatori su Instagram direttamente dalle spiagge del Messico. Candice Swanepoel, altra modella famosissima, sceglie invece la Jamaica per presentare i costumi della sua linea, Tropic of C. Con addosso solo uno striminzito bikini bianco Jennifer Lopez si scatta un selfie allo specchio da vera star. Ma voi le dareste cinquant’anni?

