Star in the Star, Ilary Blasi porta i pantaloni ma è più sensuale che mai

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Un voto al colore Pericolosamente sexy 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Con Toxic di Britney Spears si è aperta la prima puntata di Star in the Star. Il nuovo talent musicale di Canale 5 vede Ilary Blasi al timone. E’ la stressa conduttrice che si dimena sulle note della canzone della popstar americana. Durante il balletto, sul maxischermo alle sue spalle, una Ilary trasformista assume a rotazione le sembianze degli artisti che verrano portati sul palco nel corso dello show. Il clou del programma è proprio questo: dieci cantanti in gara che interpretano altrettante star internazionali, camuffati di tutto punto per non farsi riconoscere.

Ilary travolgente sul palco

Tre i giudici del programma, Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci. Uno l’eliminato nel corso della serata inaugurale, Massimo Di Cataldo, in veste di Elton John. Alla fine però la protagonista indiscussa è sempre Ilary Blasi. Versatile, spumeggiante, simpaticissima con le sue espressioni buffe e con le sue battute sagaci, la signora Totti incolla i telespettatori al piccolo schermo in un vortice travolgente.

Look maschile ma sexy

Se all’Isola 2021 eravamo stati abituati a abiti da gran sera, tra tagli maliziosi, tessuti sensuali e colori accattivanti, per Star in the Star il registro è completamente diverso, almeno per il momento. In occasione del gran debutto Ilary Blasi ha optato per un outfit mannish, senza tralasciare però il fattore sexy. La conduttrice era elegantissima con un smoking nero di Federica Tosi. Per lei pantaloni a zampa con fascia in vita e blazer crop che lasciava nuda la pancia. Forte il contrasto con i lunghi capelli biondi, il mix perfetto tra maschile e femminile.

Maxi collier e tacchi vertiginosi

In tema di accessori, dopo gli orecchini maxi all’Isola, per il nuovo show Ilary Blasi ha deciso di catturare gli sguardi sul collo, con un vistoso collier dorato composto da pietre e catene di De Liguoro. Infine, le scarpe, un paio di tronchetti vertiginosi di Casadei. “I tacchi alti sono un mio cruccio ma dato che durante le selezioni sarò un po’ squintata, mi sono fatta mettere lo sgabello”, ha dichiarato lei nei giorni scorsi. Bellissima, frizzante e… scaltra!

