I look del mese: cos’hanno indossato le star?

E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo street style, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

Alle bellissime non manca la fantasia… nei look. Billie Eilish si ricopre dell’intramontabile check Burberry, Hilary Duff punta sul logo Elisabetta Franchi e Eva Longoria è tutta fiorita (ma un po’ cadente sul décolleté) in Monique Lhuillier. Mood da pantera per Belen Rodriguez, imbronciata sul set nell’animalier di Miu Miu.

Rihanna si conferma una bomba sexy nel microbikini, abbinato alla camicia Prada e alla borsa verde fluo di Bottega Veneta. Tra le star di casa nostra, Giulia Salemi ammicca a Parigi con l’outfit Sarah Cole mentre Alessandra Amoroso si prepara alle feste con il minidress di paillettes Dolce&Gabbana. Lustrini e abbellimenti anche per Paola Di Benedetto, brillante più che mai alla prima di Frozen II con un abito bianco di Pleasedontbuy signed by Twinset.

Kim Kardashian si affida di nuovo al vintage, con un vestito rosso in jacquard della collezione 1997 di Dior. Stesso colore e stesso brand per la principessa Gabriella di Monaco che, a 4 anni, è più chic che mai. Il meglio e il peggio dei look di novembre sono nella nostra gallery.