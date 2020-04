“Era il giorno di Pasqua 2020, quella Pasqua diversa dal solito…”, comincia così il post di auguri di Elena Barolo. Splendida in costume sul terrazzo mentre stringe il suo cane Whisky, l’ex Velina scrive un pensiero sentito in questa Pasqua che diversa dal solito lo è stata davvero. Con l’Italia in lockdown per l’emergenza coronavirus non ci sono state grigliate, gite fuori porta, visite ai parenti. A distanza, questa festività è stata forse anche più sentita del solito.

Diletta è sexy, la Boschi è country

Neanche le star hanno potuto, ovviamente, decidere dove, come e con chi trascorrere la loro Pasqua ma molte di loro si sono prese un momento per rivolgere un augurio ai follower. Diletta Leotta è, come spesso accade, la più sexy mentre posa in shorts e canotta aderente davanti a un enorme uovo di cioccolato, inviatole dalla mamma. Maria Elena Boschi invece saluta da quella che sembra una tenuta di campagna. La politica è splendida nel suo outfit country-chic composto da jeans e camicia in nuance di Ralph Lauren.

Pasqua con lo sponsor per la Ferragni

Nel weekend di Pasqua Chiara Ferragni si è dedicata alla cucina e… alle sponsorizzazioni. Il look scelto dalla star è composto da un lezioso abitino rosa in tulle di Aniye By, brand che la Ferragni tagga più volte nelle storie, per esigenze di contratto. E’ dolcissima l’immagine pubblicata da Costanza Caracciolo, neo-mamma bis, che sorride, in un abito a pois di Asos, insieme al marito Christian Vieri e alle figlie Stella e Isabel.

I look sporty-chic

Federica Pellegrini, in un maxi abito floreale, si tiene stretta la sua cagnolina Vanessa mentre Daniela Santanchè è impeccabile come sempre. La senatrice con tanto di cesto pieno di uova in mano opta per una mise sporty ma elegantissima composta da camicia bianca, pantaloni Fila e sneakers Tod’s. Punta sul mood sportivo anche Melissa Satta, recentemente rientrata a Milano dopo un lungo soggiorno obbligato a Istanbul. La moglie di Boateng, sul divano con il figlio Maddox, indossa un total look di Tommy Hilfigher. Il post è pagato dal colosso di abbigliamento americano. Perché in fondo per le vip ogni giorno è buono per guadagnare, Pasqua compresa.

