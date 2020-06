Dal solitario di Belen al Mom della Seredova: le star parlano con gli anelli

“E’ un cerchietto d’oro o d’argento o d’altro metallo, con o senza pietre preziose, che si porta per ornamento, come pegno o simbolo di una particolare condizione”, questa la definizione del dizionario. Di cosa parliamo? Dell’anello, ovviamente. Uno degli accessori più amati dalle donne è protagonista nei loro look. Da quelli più discreti a quelli mastodontici, gli anelli vengono notati immediatamente.

Le star poi adorano esibire cosa portano al dito, scattandosi foto alla mani e postandole per i follower. I loro anelli scatenano spesso il gossip e, in queste settimane di confinamento, non sono mancate le indiscrezioni intorno ai nuovi preziosi esibiti dalle bellissime a mezzo social. Il pettegolezzo più acceso degli ultimi giorni riguarda la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In una video-confessione la showgirl ha dichiarato di essere in un periodo di grande sofferenza e, nei giorni seguenti, ha mostrato la mano senza fede e con l’anello di fidanzamento spostato dall’anulare all’indice. Messaggio nascosto per il marito?

E’ invece una bella notizia quella che ha annunciato Alena Seredova tramite il suo anello con la scritta Mom di Maria Black. La modella ceca è infatti diventata recentemente mamma per la terza volta. Dopo la quarantena Emma Marrone ha potuto finalmente farsi sistemare i capelli. La cantante, che ha mostrato con orgoglio il ritorno al biondo, si riprende allo specchio e in primo piano esibisce il famoso anello B.zero1 di Bulgari in versione nera.

Bulgari anche per Chiara Ferragni, che ha sfoggiato più volte il prezioso (17.200 euro) anello Serpenti, ricevuto dal marito Fedez come regalo di compleanno. Un simbolo non casuale, riuscirà a tenere lontano le lingue biforcute? Stesso brand e stessa collezione per Taylor Mega che però opta per il modello con diamanti e smeraldi da 43mila euro.

In attesa della proposta di matrimonio da parte del fidanzato Valentino Rossi, e di conseguenza di un maxi brillocco, Francesca Sofia Novello mostra due anelli con la sua iniziale, la F. Insomma, ogni star ha il suo anello, a cui attribuisce un significato preciso. Scoprilo nella nostra gallery.

