Dalla Ferragni con lo straccio alla Leotta con il mocio: pulizie da star

Chi l’avrebbe mai detto di vedere Victoria Beckham con due guanti di plastica gialla intenta a pulire la sua casa? Quella che viene considerata la più snob delle star, alla fine, si è rivelata essere una donna e una mamma normale. In quarantena nella lussuosa casa di campagna nelle Cotswolds, Victoria, il marito David Beckham e i figli (tutti tranne Brooklyn che è rimasto bloccato a Miami con la fidanzata) trascorrono il tempo tra compiti, Lego, preparazione di dolci e… pulizie.

L’emergenza coronavirus ha messo in stand-by anche gli aiuti domestici: colf e tate, considerati non necessari, sono infatti rimasti in isolamento nelle loro abitazioni. Un problema decisamente marginale ma che di fatto ha lasciato uno stuolo di star senza personale domestico. Tornando ai Beckham, la designer si è divertita nel mostrare su Instagram i guantoni gialli, su cui ha scritto a pennarello le sue iniziali e su cui uno scherzoso David Beckham ha disegnato un piccolo pene.

Per restare in Inghilterra anche Joan Collins ha preso in mano lo spray per i vetri e si è messa a pulire le finestre. Con leggings leopardati e felpa nera, la star del cinema ha postato lo scatto social, dichiarando: “Beh, qualcuno lo deve fare”.

Anche le star italiane stanno imparando a fare i conti con polvere e macchie di sporco. Il caso più eclatante è forse quello di Chiara Ferragni. Con il suo seguito da quasi 20 milioni di follower, l’influencer sta facendo moltissimo per sensibilizzare le persone sulla necessità di restare in casa ed evitare i contatti sociali. Lei per prima è in quarantena con Fedez, il figlio Leone, la tata e il suocero Franco Lucia. Rassettare è necessario così ecco che Chiara prende in mano lo spruzzino e sgrassa i divani, tra l’ironia del marito incredulo.

La più sensuale anche nel fare le pulizie si conferma Diletta Leotta. La conduttrice sportiva, con addosso shorts in pizzo e maglia larga, posa sorridente con secchio e mocio. Alessia Marcuzzi preferisce la scopa ma in realtà la usa solo per un tutorial di ginnastica. Barbara d’Urso invece si improvvisa in un balletto. Guarda nella gallery le star alle prese con le faccende domestiche.

