Accordi commerciali già presi, post che vanno pubblicati, shooting saltati: ai tempi del coronavirus anche le star oltreoceano si trovano a dover rivedere il loro modo di lavorare in quarantena. Del resto le famose guadagnano moltissimo sui social e, con il molto tempo a disposizione, cercano di sfruttare l’occasione per monetizzare.

In California tanto quanto a New York le star, consapevoli della potenza dei loro messaggi, si sono chiude in casa, invitando tutti i follower a fare lo stesso. Già che ci sono però perché non postare qualche immagine hot (e sponsorizzato) dalla quarantena? Il clima di Los Angeles invita di certo a spogliarsi ed è così che Alessandra Ambrosio si scatta una serie di selfie in giardino con cappello di paglia e un sensuale bikini di Gal Floripa.

“Ho trovato un costume”, annuncia Ireland Baldwin, mentre si mette in posa in cortile con un modello rosso e floreale di Faithfull the Brand. Seno florido e strizzato per la modella, che intrattiene i fan con pose bollenti. Bikini da quarantena anche per Bella Hadid. La star dice di ritenersi fortunata di poter trascorrere del tempo in terrazzo sotto al sole.

Alle tante foto all’aperto c’è chi per la quarantena preferisce farsi ritrarre in casa. E’ il caso della modella Elsa Hosk, sensuale più che mai in bianco e nero seduta su una sedia con addosso un malizioso completo intimo di Gucci. Emily Ratajkowski non ha niente da pubblicizzare ma per lei ogni occasione è buona per spogliarsi. Così ecco la star in topless sdraiata sul tappeto mentre abbraccia il suo cane Colombo.

Infine, non manca la beneficenza. Con uno scatto in reggiseno dalla sua quarantena, Kim Kardashian ha annunciato il riassortimento della sua linea di abbigliamento, Skims. Grazie ai proventi delle vendite la star donerà un milione di dollari alle famiglie messe duramente alla prova dall’emergenza Covid-19. Tanto caritatevole quanto svestita!

