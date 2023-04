Da Belen a Halle Berry: le star danno scandalo con lo spacco esagerato

Red carpet, eventi presidenziali e persino... matrimoni: ogni occasione è buona per il look che svela l'inguine

L’ultima in ordine di apparizione ad aver esagerato in quanto a spacchi sexy sul red carpet è stata Halle Berry. Agli Oscar 2023, complice un abito di Tamara Ralph dall’apertura profondissima, l’attrice ha mostrato gli slip color carne. Ma l’americana non è certo la prima star a svelare l’intimo sul tappeto rosso. E ci sono persino star che le mutande non le indossano proprio. Ripercorriamo il vasto repertorio di incidenti hot agli eventi ufficiali.

Le americane

Oltre alla già citata Halle Berry, ci sono altre star che non si tirano indietro in quanto a spacchi da vertigine. La più famosa per i suoi look audaci è sicuramente Bella Hadid. Quando si tratta di look da batticuore, la star ha un red carpet di riferimento, quello del Festival di Cannes. Nel 2016 aveva lasciato tutti a bocca aperta con un abito rosso fuoco di Alexandre Vauthier, che mostrava i peli inguinali. Stesso brand nel 2017, con un vestito color color champagne, dalla cui apertura sulle gambe spuntavano gli slip in tonalità. Alla Casa Bianca per una cena ufficiale, Blake Lively aveva sedotto con la sua eleganza ma anche conquistato il favore del pubblico con un trucchetto di bellezza, gli shorts contenitivi color carne.

Belen Rodriguez

Il passo falso più scandaloso in fatto di look nella tv italiana è da attribuire, senza ombra di dubbio, a Belen Rodriguez. Co-conduttrice del Festival di Sanremo 2012, l’argentina ha catalizzato l’attenzione di milioni di spettatori mostrando in diretta… la farfallina. Nello spostare con maestria il tessuto impalpabile dell’abito bicolore di Fausto Puglisi, la showgirl ha svelato il suo tattoo inguinale, da allora sinonimo di organo genitale femminile. Indimenticabile.

Le star di casa nostra

Non solo Belen: sono tante le star famose nel nostro Paese ad aver esibito ben più del dovuto sul tappeto rosso. Chi non ricorda la coppia infuocata composta da Giulia Salemi e Dayane Mello alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2016? Le due amiche si erano presentate sul tappeto rosso con degli abiti dall’apertura inguinale, realizzati da Matteo Evandro Manzini. Mentre scendeva le famose (e temute) scale dell’Ariston, a Sanremo 2023, Luisa Ranieri ha svelato l’intimo in nuance con l’abito di Versace. E poi c’è Rosa Fanti: l’imprenditrice ha mostrato le culotte in pizzo nel giorno del suo matrimonio con Carlo Cracco. Rivedi tutti i look hot nella gallery.

Related Posts