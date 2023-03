Miley Cyrus, Dua Lipa, Demi Moore, le Hilton: star e glam allo show Versace

Stagione dopo stagione, quella di Versace è una delle sfilate più attese nel calendario della Milano Fashion Week. Nessuno come Donatella Versace riesce a portare in città tante star internazionali. Questa volta però è stata la stilista ad andare a Los Angeles dalle celeb. La maison della Medusa ha organizzato uno show spettacolare, presso il Pacific Design Center di Hollywood.

A Los Angeles

Il défilé era previsto per il 10 marzo ma il brand ha deciso di anticipare al 9, a causa di previsioni meteorologiche avverse. Giorno più, giorno meno, questo resta comunque il periodo perfetto per organizzare la sfilata: mancano infatti pochissimi giorni alla premiazione degli Oscar e le star sono tutte in California in attesa degli awards. Perché non partecipare anche alla sfilata Versace? Cantanti, attrici, influencer, ereditiere: sono tutte alla corte di Donatella.

Total black

Il nero, glamour e sexy, domina in passerella ma anche sul red carpet. Sono moltissime le vip che hanno scelto la più sensuale delle nuance: i loro look sono ovviamente tutti Versace. Pamela Anderson è divertente e auto-ironica con un completo composto da una minigonna e un ampio caban, entrambi ricoperti di frange luccicanti. Anne Hathaway si è presentata con un minidress in vernice, abbinato a un paio di occhiali scuri e agli stivali Aevitas con dettagli in oro. Total black anche per Dua Lipa, super chic con un lungo abito a clessidra.

In famiglia

La sfilata di Versace è anche una questione di famiglia. Demi Moore ha posato mano nella mano con la figlia Rumer Willis. L’attrice 34enne è in attesa del primo figlio: il suo minidress nero fascia il pancione con dolcezza. All’evento c’è anche il trio composto da Nicky, Paris e Kathy Hilton. La mamma e le due figlie sono legatissime ma hanno scelto outfit completamente diversi. Bustier dress con accessori rosa per Nicky, abitino tutto lustrini argento per Paris e cappotto in tweed per Kathy. E poi c’è la 76enne Cher che, di viola vestita, si è tenuta stretta al fidanzato, il 36enne Alexander Edwards.

Le top

In passerella non possono mancare le modelle famose. Donatella Versace vanta un ventaglio di top, con cui non condivide solo un rapporto di lavoro ma anche una grande amicizia. C’è Emily Ratajkowski, testimonial nell’ultima campagna Versace, e c’è Gigi Hadid, che considera la stilista italiana una zia per la figlia Khai. Irina Shayk, Kendall Jenner e Vittoria Ceretti hanno calcato il catwalk con fierezza ma la più graffiante è senza ombra di dubbio Naomi Campbell. A 52 anni la Pantera Nera non è seconda a nessuno. Sbricia nella gallery tutte le star alla sfilata Versace… c’è anche un’elegantissima Miley Cyrus.

Related Posts