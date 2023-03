Lo stile di Maye Musk, fashion icon a 74 anni

Lo stile non ha età, e Maye Musk ne è la dimostrazione. A 74 anni la mamma di Elon Musk è una vera fashion icon e non teme la rivalità delle giovanissime. Del resto per lei la svolta è arrivata sulla soglia della Settantina e i capelli grigi sono stati la chiave del suo successo. Sa essere ultra chic e dimostrare classe da vendere, ma anche osare con look audaci ed eccentrici restando sempre credibile. E’ testimonial dei marchi più cool, insieme a modelli che potrebbero essere suoi nipoti. Suoi social spopola, e alle Fashion Week è una prezzemolina.

Da una Fashion Week all’altra

Maye Musk ama la moda e si vede. I suoi look sono sempre azzeccati e d’impatto, ma anche molto eclettici. Spazia senza fatica dal raffinato ensemble bianco e nero Luisa Spagnoli sfoggiato alla MFW alla catsuit trasgressiva The Blonds indossata alle sfilate di New York, dal rosa confetto alla fantasia leopardata. Sceglie i grandi marchi, come Balmain, ma non disdegna quelli più di nicchia.

Sale su un aereo e vola tra le Fashion Week. A Milano si concede anche di salire in catwalk per Philippe Plein.

Eppure, nonostante sembri così a suo agio a giocare con gli outfit, si è definita una fake fashionist, confessando di avere bisogno di qualcuno che scelga i vestiti per lei.

Chi è Maye Musk

Sarebbe facile etichettare Maye Musk semplicemente come la mamma di Elon Musk, ma anche molto riduttivo. Top model e influencer da poco meno di un milione di follower, è diventata ormai una presenza fissa alle Fashion Week dove sfoggia outfit da capogiro. Nutrizionista affermata, ha all’attivo centinaia di conferenze sull’alimentazione. Di recente è diventata anche simbolo di riscatto per le donne maltrattate, dopo aver parlato delle violenze subite dal marito nella sua autobiografia.

L’autobiografia

La vita di Maye Musk sembra un romanzo, ed è per questo che la fashion icon ha deciso di raccontarla in un libro. “Una donna deve avere un piano” è il titolo in italiano nel volume pubblicato da Giunti Editore. L’ha presentato a Milano, in una location vista Duomo, bellissima ed elegante avvolta in un morbido cappotto color cammello Brunello Cucinelli. Per l’intervista in radio con Alessandro Cattelan invece, ha indossato un caldo abito nero Dior.

La vita avventurosa di Maye Musk

Maye Musk nasce nel 1948 in Canada, e a soli 2 anni si trasferisce in Sudafrica con la famiglia. Ancora giovanissima sposa Errol Musk, che fin da subito si dimostra un uomo violento. Dalle nozze nascono tre figli: Elon Musk, e le due femmine Kimbal e Tosca. A 31 anni Maye decide di divorziare, ritrovandosi a dover crescere da sola i figli con pochi soldi. Torna in Canada, dove intraprende la professione di nutrizionista e dietologa e inizia a lavorare, per arrotondare, come modella. La svolta arriva a 69 anni quando decide di non tingere più i capelli e lasciarli grigi e il Time la mette sulla copertina dell’inserto salute. E’ lì che la sua carriera decolla, ma a lanciarla nel firmamento della moda sono i social. Mentre suo figlio punta allo sbarco su Marte, lei è già arrivata alle stelle…

