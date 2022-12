Stivali: quest’anno le star li vogliono esagerati

Dimenticate le tonalità neutre e i colori passpartout: quest’anno gli stivali devono essere protagonisti assoluti del look! Allora via libera a colori esagerati e texture inedite. I nuovi modelli sembrano dire: “A me gli occhi!”.

Stivali da influencer

Chiara Ferragni parte col piede giusto e sceglie la linea Le Cagole di Balenciaga per il primo scatto da Sanremo. L’outfit è nero e volutamente dimesso, ma gli stivali rosa shoking tolgono ogni dubbio: sarà lei la star del Festival.

Un’altra influencer che può dare consigli in fatto di boots è sicuramente Kim Kardashian: scelta da Stuart Weitzman per la nuova campagna, ha dato prova di grande versatilità nel calzarne i modelli audaci, prevalentemente over the knee.

Top brand, per non sbagliare

Elisabetta Gregoraci va sul classico e per una gita a Firenze indossa i biker Monolith Prada con le pouch ispirate alle uniformi militari. Bianca Balti conferma il suo grande amore per Dolce&Gabbana, mentre Veronica Ferraro, a spasso per Parigi sceglie un mood eclettico che mixa colori e forme inedite per uno stivale… ovviamente firmatissimo.

A me gli occhi

Wanda Nara trova il modo per stupire i follower ripescando dalla scarpiera un modello costosissimo di Philipp Plein con cui aveva fatto scalpore al Grande Fratello Vip di qualche anno fa. Madonna spalanca le gambe calzando il “Morso” di GCDS, con i denti d’oro sul tacco. Ma i nostri preferiti, tra quelli inseriti nella gallery, sono gli stivali Giuseppe Zanotti di Bella Thorne: fucsia, pelo e strass per un effetto luxury bold inimitabile.

