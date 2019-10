Stormi vestita come mamma Kylie Jenner per Halloween

Tra lusso sfrenato e stravaganze estreme, le donne del clan Kardashian non fanno niente che non faccia parlare di loro. L’ultima idea sopra le righe l’ha avuta Kylie Jenner, che ha vestito la figlia di un anno, Stormi, a sua immagine e somiglianza.

In occasione di Halloween infatti la miliardaria ha fatto creare per la sua bambina una fedele riproduzione dell’abito Atelier Versace sfoggiato a maggio sul red carpet del Met Gala a New York. Forma a sirena, trasparenze, intricate lavorazioni Swarovski e tantissime piume lilla su polpacci e braccia, il tutto accessoriato con una parrucca in nuance: qualche mese fa l’abito esagerato di Kylie Jenner ha fatto parlare per giorni.

Adesso, in occasione dei festeggiamenti del 31 ottobre, Kylie Jenner ha voluto ricreare quel momento. L’imprenditrice del beauty è felice ed emozionata, mentre posta foto e video di Stormi con il vestito piumato e la parrucca. Certo, la bimba è deliziosa e l’outfit non fa certo paura, come tradizione vorrebbe, ma a ben pensarci questa trovata è comunque… spaventosa.

