Le stranezze dei vip, in vacanza in Italia: da Paris Hilton a Dua Lipa

Estate caldissima e zeppa di vip per il Belpaese. Complice il clima invidiabile, il cibo senza paragoni, gli eventi più glamour (tra cui le nozze dell’anno) e la vicinanza con altre mete europee, l’Italia si è aggiudicata un primato di star di tutto rispetto. Ma cosa fanno i famosi sul territorio nazionale? Ciascuno di loro mostra sui social dettagli della propria vacanza. E non mancano alcune stranezze!

Paris Hilton fa il bagno col vestito

Durante le sue vacanze in Sardegna, Paris Hilton ha incarnato il perfetto mix tra glamour internazionale e dolce vita. Alloggiando nel suo yacht di lusso insieme alla famiglia, si è concessa persino passeggiate nei vicoli storici e (poche) cene esclusive nei ristoranti locali. La celebre ereditiera ha condiviso con i suoi milioni di follower scorci mozzafiato e momenti di relax con i bambini sul litorale italiano. Sempre impeccabile nei suoi look, dalla testa ai piedi, non ha esitato a condividere uno scatto singolare: il bagno col… vestito di paillettes!

Kylie Jenner in spiaggia con la borsa di lusso

Lusso familiare, moda raffinata e mete da sogno per Kylie Jenner. Dopo aver partecipato al sontuoso matrimonio dei Bezos a Venezia, si è concessa un soggiorno in Toscana e una puntatina a Saint Tropez, insieme a sua sorella Kendall.

Colazioni affacciate sugli uliveti, passeggiate tra cipressi e bagni a mare e in piscina, per le famose sisters seguitissime sui social. Nei post non sono mancati scatti glamour: look animalier, ensemble vintage, outfit floreali e sensualissimi bikini hanno conquistato i fashionisti più delle colline italiane. E spiccano le borse di lusso della ricca ereditiera e imprenditrice: una delle due esclusive Hermès che lei si portava in spiaggia con nonchalance ha un valore di quasi 500mila euro!

Dua Lipa compra dischi vintage

“Italian weekend” ha scritto Dua Lipa su Instagram, mostrando gli scatti delle sue vacanze nel golfo di Napoli. Tra le foto non stupisce il piatto di pasta alle vongole, o lo spitz bevuto in barca. La cantante si è goduta il sole e il mare campano insieme al fidanzato Callum Turner. I due si sono concessi anche un giro tra i vicoli dei quartieri spagnoli, dove la star di Love Again ha trovato una bancarella di dischi vintage: “Napoli, eterna melodia” si legge sul fonte. Sicuramente un particolarissimo souvenir dall’Italia: ispirazione neomelodica per le sue prossime hit?

L’ode alle trasparenze di Brooks Nader

Brooks Nader è una che ama far parlare di sé. Se non per meriti artistici, sicuramente lo si può fare per gli outfit provocanti. Anche lei tra gli invitati dell’esclusivo matrimonio Bezos, è poi volata dall’Italia alla Francia, per l’Alta Moda. Tra una paparazzata e l’altra, gli outfit che ha indossato questa estate hanno un unico comune denominatore: la trasparenza. Sui social la bionda ha fatto il pieno di like anche con l’outfit indossato a Venezia per il cosiddetto “pijama party” degli sposi. La sensualissima “camicia da notte” della Nader è un abito Salih Balta con la gonna in pizzo completamente sheer (e lei ha preferito indossarlo con un perizoma).

Kitty Spencer scende dalla Fiat500 e sale sulla Vespa

Spicca nel parterre di Dolce&Gabbana, a Roma, la cugina di Lady Diana, Lady Kitty Spencer. Modi raffinati, guardaroba impeccabile e una vita tra agi e lusso (tra cui un matrimonio celebrato a Frascati): eccola apprezzare i mezzi di trasporto popolari tipicamente italiani. Alla festa ‘La Dolce Vita’ che ha preceduto la sfilata è arrivata in una Fiat 500 gialla, indossando un elegante lace dress bianco. La “Cinquecento storica”, prodotta dal 1957 al 1975, è la macchina che ha motorizzato l’Italia, economica ed accessibile. Poco dopo, eccola seduta su una Vespa: tutto ovviamente instagrammabile e condiviso per i suoi follower. L’atmosfera italiana è ciò che i vip stranieri apprezzano di più: pazienza se si tratta di una serie di stereotipi.

