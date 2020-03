“Non sto usando filtri appositamente per farvi vedere il risultato” si giustifica Taylor Mega (struccata) e la sua frase è perfetta per introdurre l’argomento di cui vogliamo parlarvi oggi: il make up, in casa.

La forzata permanenza in casa stimola la creatività e le vip si industriano, come tutti noi, per passare il tempo. Dolcetti, pulizie, letture impegnate, sistemazione del guardaroba e intrattenimento dei figli sono le attività principali. Sui profili social è tutto documentato: è necessario mantenere il contatto con i follower. Ma come fare a mostrare in video la propria faccia casalinga?

LEGGI ANCHE >>>Un libro per #restareacasa: i consigli dei vip<<<

Sopracciglia tatuate e trucco permanente non possono fare miracoli. Instagram viene in aiuto con una miriade di filtri che simulano mascara, ciglia finte e rossetto. La scelta è davvero ampia: le lentiggini sono molto gettonate, orecchie e muso da animaletto sono ancora un must, stelline e glitter sbrilluccicano sugli sguardi. Ma quando la storia non è in modalità selfie, il risultato è più difficile da ottenere. E così ecco una Chiara Ferragni “nature” fare ginnastica col piccolo Leo. Michelle Hunziker struccata che chiacchiera col cagnolino. Taylor Mega che illustra la sua beauty routine mostrando la sua vera pelle e scusandosi di non essere “perfetta” come al solito. Coda di cavallo e pelle spenta sono ormai all’ordine del giorno.

“Per fare la diretta mi sono fatta i capelli, mi sono truccata e mi sono cambiata” ammette Paola Turani, concedendosi però anche in tuta. Ecco Emma Marrone prima di farsi una doccia, Melissa Satta intenta a farsi da sola la piega. Wanda Nara non va al GF Vip e consiglia a tutti di restare in casa: stavolta non ha il trucco della sua linea e il suo viso è naturale. Aurora Ramazzotti si destreggia tra le sorelline mentre consiglia l’allenamento alle follower, struccata. E poi Bianca Atzei, Costanza Caracciolo, Valentina Vignali… dai un’occhiata a queste donne vip struccate: non sono bellissime lo stesso?

Related Posts