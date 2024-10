Debutto per Sunday Rose: la figlia di Nicole Kidman in passerella per Miu Miu

Con l’inizio di ottobre, salutiamo un’altra Paris Fashion Week. Dopo New York, Londra e Milano, la settimana della moda francese chiude tradizionalmente il mese delle sfilate. Uno degli show più attesi dell’ultimo giorno della PFW è quello di Miu Miu. Da qualche stagione il brand è tra i più desiderati dai fashionisti e la collezione per la primavera-estate 2025 è destinata a tenere alto l’hype sul marchio disegnato da Miuccia Prada. Ospiti illustri nel parterre ma anche sul catwalk. Una fra tutti? Sunday Rose Kidman-Urban.

La nuova nepo baby

“Nepo babies” è un termine che, da un paio d’anni, è sulla bocca di tutti. Coniato negli Stati Uniti, indica, quasi sempre con disprezzo, i ragazzi e le ragazze che vantano genitori famosi e che di conseguenza, secondo i detrattori, avrebbero raggiunto il successo esclusivamente per questo motivo. Sono tantissimi e sono famosissimi: il fenomeno di certo non è una novità (in fondo, anche Michael Douglas, Gwyneth Paltrow e Kate Hudson sono figli d’arte) ma, negli ultimi mesi, è più in auge che mai. Kaia Gerber (figlia di Cindy Crawford), Lily-Rose Depp (figlia di Johnny Depp), Dakota Johnson (figlia di Melanie Griffith): la lista potrebbe continuare all’infinito. L’ultima nepo baby in ordine di apparizione è Sunday Rose Kidman-Urban. Primogenita di Nicole Kidman e del suo secondo marito, il cantante country Keith Urban, ha fatto il suo debutto a sorpresa sulla passerella di Miu Miu.

Il look di Sunday Rose

Capelli biondi, mossi e lunghi, gambe chilometriche come quelle della mamma, volto spigoloso e broncio da adolescente: così è apparsa Sunday Rose Keith-Urban allo show del marchio. A lei, giovanissima 16enne, è toccato anche l’importante ruolo di modella di apertura della sfilata, oltre che di capofila nel finale, con tutte le altre che camminavano alle sue spalle. Il look di Sunday Rose è lezioso, etereo ma un po’ irriverente, come ci si aspetta dal brand. Il candido completo in cotone bianco, che ricorda una camicia da notte, è composto da canotta con bordi lavorati e gonna al ginocchio, che lascia intravedere l’intimo nero. I due pezzi sono uniti da graziosi bottoncini sul ventre. Gambaletti grigi e un paio di décolleté open-toe bicolori completano la mise in pieno mood Miu Miu girl.

Alla corte di Miuccia ma la Kidman…

Non c’era solo Sunday Rose Kidman-Urban sulla passerella di Miu Miu ma anche una serie di altre star famosissime. Super modella ormai lontana dai défilé, Cara Delevingne ha fatto un ritorno in grande stile: per lei gonna longuette in pelle nera, giacca abbinata e cardigan rosso. Leather trench marrone e ciabatte rosa fluo per l’attrice Hilary Swank. Spazio anche agli uomini, con un impeccabile Willen Dafoe in cappotto blu. Star sul catwalk ma anche nel parterre. Tina Kunakey, Barbara Palvin, Nara Aziza, Camila Cabello: tutte sono agghindate con i riconoscibilissimi capi del brand. Non si è vista invece, almeno nelle foto ufficiali, Nicole Kidman, che nel weekend ha presenziato, con un outfit total black, allo show di Balenciaga. Non ha voluto rubare luce alla figlia in passerella? In fondo Sunday Rose cammina da sola… di Miu Miu vestita.

