Sveva Alviti sposa chic col doppio abito scivolato

È stato un matrimonio elegante, raffinato e dal sapore cinematografico quello tra Sveva Alviti e Andrea Bruno, celebrato il 6 giugno 2025 a Roma. L’attrice, icona di stile e volto amato del grande schermo, ha incantato gli ospiti con due abiti da sogno firmati Alberta Ferretti. Dopo la cerimonia, il ricevimento si è svolto in una cornice esclusiva nel cuore della Città Eterna, tra architetture senza tempo e dettagli floreali ricercati. Un evento che ha celebrato non solo l’amore ma anche l’eleganza e il glamour italiano.

Sveva Alviti e Andrea Bruno: storia di un amore

Sveva Alviti, attrice romana classe 1984, famosa a livello internazionale anche per aver interpretato Dalida nel biopic diretto da Lisa Azuelos, ha trovato l’amore in Andrea Bruno, imprenditore lontano dallo showbiz. I due si sono conosciuti grazie alla mamma di Sveva, che ha fatto da Cupido. Quello di Andrea è stato un corteggiamento durato qualche mese, iniziato a ottobre 2024 e culminato a febbraio di quest’anno con la proposta di matrimonio. Una passione fulminea, un fidanzamento lampo, che ha portato a un matrimonio da favola, pieno di sentimento, con Roma a fare da cornice.

Sui tetti di Roma

La cerimonia nuziale di Sveva Alviti e Andrea Bruno si è tenuta il 6 giugno 2025, in una giornata di sole perfetto, nella Chiesa sconsacrata Santa Maria in Tempulo. I festeggiamenti sono invece andati in scena nella terrazza panoramica del Bulgari Hotel, nel centro storico della Capitale. Dal rooftop dell’albergo di lusso, gli invitati hanno potuto godere della magia della città. Gli allestimenti floreali, curati nei minimi dettagli, hanno incorniciato i momenti salienti del ricevimento, tra archi di verde e fiori bianchi. Un setting incantato, che richiamava lo stile naturale ed essenziale amato dalla sposa. Atmosfere intime e raffinate, con una vista mozzafiato sui tetti di Roma, dove i neo-sposi hanno celebrato l’unione insieme ai loro cari.

Maxi fiocco per la cerimonia

Per il sì, Sveva Alviti ha sfoggiato un abito da sposa su misura firmato Alberta Ferretti, creato appositamente per lei dal direttore creativo Lorenzo Serafini. Il vestito, in cadi di seta bianco perla, presentava una linea a sirena strapless che metteva in risalto la silhouette slanciata dell’attrice. A catturare l’attenzione è stato soprattutto il maxi-fiocco in peau de soie sul retro, un dettaglio scenografico e romantico al tempo stesso, che aggiungeva teatralità al look. A completare l’outfit, un bouquet di piccoli fiori bianchi, preziosi gioielli Bulgari e décolleté con abbellimento floreale di cristalli Roger Vivier. In una delle foto più iconiche della giornata, Sveva e Andrea posano con occhiali da sole neri e piglio deciso, come due star d’altri tempi. Lui in completo scuro Canali, lei con il modello fluido: un’eleganza retrò. Da notare anche lo scatto in ascensore: la Alviti, con il suo stile disinvolto e glamour, incanta con il carisma e un tocco d’ironia.

Piume per il party

Per il party serale che ha seguito la cerimonia, Sveva Alviti ha optato per un secondo abito, sempre Alberta Ferretti, ma dal mood decisamente più audace. Si tratta di un lungo vestito bianco con ampio scollo sulla schiena e maniche a sbuffo, completamente decorate da piume ricamate a mano. Un look etereo ma allo stesso tempo moderno e sensuale, perfetto per la festa. I capelli di Sveva, pettinati all’indietro con gel effetto bagnato, hanno aggiunto un tocco androgino e sofisticato, in perfetta sintonia con la sua personalità forte e indipendente. Il make-up, naturale e luminoso, ha esaltato i suoi lineamenti scolpiti, mentre gli orecchini pendenti hanno donato ulteriore luce al viso. Con questo doppio outfit da sogno, la Alviti ha confermato di essere una delle spose vip più chic del 2025. Ha lasciato un’impronta indelebile non solo nel cuore di Andrea Bruno, ma anche di tutte le fashioniste sempre a caccia di spunti: guarda nella gallery le immagini più belle del sì.

