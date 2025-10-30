Sydney Sweeney, l’abito argentato avvolge i suoi… “geni”

Sydney Sweeney era senza dubbio la più provocante sul red carpet del Variety’s 2025 Power of Women a Los Angeles. L’attrice ha conquistato la scena con un abito che ha lasciato poco all’immaginazione, tornando a far parlare di sé dopo le critiche che l’hanno vista protagonista in estate. Con il suo stile audace e senza compromessi, l’americana ha dimostrato ancora una volta di non temere il giudizio altrui, trasformando il tappeto rosso in una passerella di empowerment e autenticità.

Sydney sta bene nei suoi… “genes”

La presenza di Sydney Sweeney al Variety’s 2025 Power of Women arriva dopo la controversia che l’ha coinvolta a luglio. L’attrice era stata scelta come volto della campagna pubblicitaria di American Eagle, brand di abbigliamento denim molto popolare negli Stati Uniti. Le immagini mostravano Sydney bionda, sorridente e in jeans, accompagnata dallo slogan “Sydney Sweeney has great jeans”. Il complimento ai suoi pantaloni nascondeva però un’assonanza pericolosa.

“Jeans” (i calzoni) e “genes” (i geni, inteso come patrimonio genetico): la pronuncia anglofona è quasi uguale ma il doppio senso linguistico ha trasformato il lancio in un caso senza precedenti. In poche ore, i social hanno letto in quella frase un richiamo ai canoni di bellezza bianca e perfetta. Le accuse di allusioni eugenetiche hanno infiammato il web. Quello che doveva essere un gioco di parole creativo si era trasformato in una tempesta mediatica, con Sydney al centro di polemiche, che mettevano in discussione non solo la sensibilità del marchio, ma anche la partecipazione dell’attrice al progetto.

Un premio al femminile

Adesso Sydney Sweeney ha messo nuovamente in mostra i suoi “geni” sul red carpet, questa volta in un contesto che celebra proprio la forza e l’autenticità femminile. Il Variety’s 2025 Power of Women è un evento annuale che onora donne influenti nell’industria dell’intrattenimento, riconoscendo il loro impatto culturale e il contributo al cambiamento sociale. Quest’anno, Sydney è stata tra le premiate: il riconoscimento va oltre la sua carriera a Hollywood e celebra il suo ruolo come modello di empowerment. Durante il suo discorso sul palco, l’attrice ha toccato temi profondamente personali e universali.

“So cosa significa essere sottovalutata – avere persone che ti definiscono prima ancora che tu abbia avuto la possibilità di definirti da sola. So cosa significa dover dimostrare di meritare di essere qui”, ha dichiarato. Parole che risuonano con forza, soprattutto alla luce delle recenti polemiche che l’hanno vista protagonista. Il suo messaggio si è concentrato sull’importanza di essere riconosciute per il proprio lavoro e sulla libertà di espressione, senza vincoli e senza giudizi. Una dichiarazione che ha reso ancora più significativa la scelta consapevole del suo look audace.

In argento sul red carpet

Per l’occasione, Sydney Sweeney ha indossato un abito argentato della collezione primavera estate 2026 di Christian Cowan. L’attrice ha fatto volare la fantasia, presentandosi senza reggiseno sul red carpet del Variety’s 2025 Power of Women. Il vestito scintillante, caratterizzato da un corpetto trasparente, metteva in mostra la sua famosa silhouette. La star si è messa in posa di fronte ai fotografi, dimostrando ancora una volta la sua capacità di portare con disinvoltura anche gli outfit più provocanti. Un modello con un effetto luminoso e ipnotico, arricchito dal sorrido contagioso della Sweeney. Per quanto riguarda gli accessori, ha optato per orecchini argentati pendenti e anelli coordinati: un outfit spaziale. Sul tappeto rosso ha posato con Sharon Stone e Jamie Lee Curtis, regalando ai presenti un momento di solidarietà femminile, che ha incarnato perfettamente lo spirito dell’evento.

Gli ultimi red carpet

Sydney Sweeney è ormai conosciuta per la sua audacia sui red carpet, dove si presenta sempre fiera delle sue scelte stilistiche. All’Academy Museum Gala, tra tanti altri look provocanti e accessori insoliti, aveva indossato un vestito personalizzato nero in velluto di Giorgio Armani Privé, con scollo all’americana e cutout sul décolleté. Il vestito, essenziale nelle linee ma sofisticato nei dettagli, metteva in risalto la sua figura senza risultare eccessivo. L’attrice è attualmente impegnata anche con la promozione del film Christy, biopic sulla leggendaria pugile americana Christy Martin, che ha rivoluzionato lo sport femminile negli anni Novanta, aprendo la strada a future generazioni di atlete.

Per il press tour del film, Sydney Sweeney si è affidata al rosa. Alla prima di Londra ha indossato un magnifico abito custom di Alexander McQueen. La creazione presentava un corsetto in satin di seta e una lunga gonna trasparente in pizzo: tra romanticismo e modernità. Per la presentazione della pellicola a Los Angeles, ha scelto Miu Miu: il modello richiamava le silhouette degli anni Cinquanta, ma con un twist fresco e contemporaneo. E rieccola ora in California per il Variety’s 2025 Power of Women, con il look argentato bollente che ha catalizzato l’attenzione di media e fan: guardala nella gallery.

