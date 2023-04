Tammy Abraham e Leah, passeggiata (stra-firmata) con il piccolo Amari

Ma il neopapà, in giro con una borsa Goyard, non stacca lo sguardo dai due smartphone

25 anni, altezza 1,90, fisico atletico, di Tammy Abraham si parla spesso, prevalentemente per le prodezze mostrate in campo. Ma l’ultimo gesto durante la partita e le foto che lo ritraggono a spasso per Roma con la fidanzata Leah Monroe e un passeggino rivelano la nuova dimensione dell’attaccante della Roma: quella di un tenero papà.

Amari Abraham

Il piccolo Amari Abraham è nato il 3 marzo scorso. “Il più grande regalo della vita” lo ha definito il calciatore, postando le foto del bambino appena nato e della compagna Leah Monroe ancora in sala parto. Gravidanza annunciata a Natale, che si conclude con il tenerissimo abbraccio alla nascita: uno scatto condiviso da entrambi i genitori.

Tammy Abraham e Leah stanno insieme da molti anni, lei è protagonista della vita privata del campione e non ha paura di criticare le vicende sportive che lo riguardano.

La passione per i top brand

Come ogni personaggio a questi livelli nel mondo del calcio, anche Tammy Abraham sfoggia con disinvoltura diversi marchi di lusso che compongono il suo guardaroba.

Di lui è nota la passione per le sneakers: ne possiede centinaia di paia. Dal canto suo Leah Monroe su Instagram mostra borsette Hermes, Chanel, Louis Vuitton e Dior: come ogni wag che si rispetti. Ma del resto con uno stipendio da 4,5 milioni di euro netti è il minimo che ci si aspetti.

La famiglia Abraham a spasso per Roma

I neogenitori sono stati paparazzati a Roma mentre passeggiavano per le vie del centro. Lui, un passo indietro, non stacca gli occhi dai due smartphone che tiene tra le mani, mentre Lea spinge la carrozzina. La Monroe è sorridente e attenta al piccolo Amari, che ha chiaramente catalizzato tutte le sue energie. Una famiglia normale, ma qualche dettaglio salta all’occhio.

Per esempio le sneakers di coppia: un vezzo comune tra i fidanzati, che nel loro caso porta alla scelta di una Air Jordan 1 Low. Un modello raro il loro, nato dalla tripla collaborazione di Nike con Fragment Design e Travis Scott, che si traduce in un prodotto talmente di nicchia da essere in vendita nei siti di reseller a 1500 euro.

La borsa di lusso di Tammy Abraham

Tammy Abraham indossa pantaloni beige, una camicia Prada, un cappellino del marchio Amiri (che ricorda in parte il nome del figlio) e una borsa Goyard da 2.600 euro. Se pensate che la borsetta a tracolla si bizzarra su un calciatore, sappiate che Abraham non è l’unico a prediligere questo vezzo: anche Leao, a quanto pare, ama lo stesso marchio di lusso francese.

Niente it-bag per Leah Monroe: la borsa fasciatoio Dior (2.500 euro) legata al passeggino è abbastanza capiente per contenere anche gli effetti personali della neomamma, che fascia le curve con una catsuit nera abbinata a una crop jacket Mugler da quasi mille euro. Il passeggino in cui viaggia Amari è un Cybex. Guarda la passeggiata firmata degli Abraham nella gallery!

