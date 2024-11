Svelato il vestito da sposa di Tatiana Santo Domingo (10 anni dopo le nozze)

Dei quattro figli di Carolina di Monaco, Andrea Casiraghi sembra il più riservato. Poco si sa del primogenito della principessa e della moglie, Tatiana Santo Domingo. La coppia, insieme ai tre figli, compare agli eventi ufficiali, come la Festa Nazionale di Monaco o il GP di Formula 1 ma, per il resto, vive un vita riservata. Anche del loro matrimonio si è saputo bene poco: adesso, dopo un decennio, si è finalmente visto l’abito della sposa.

La love story

Nata il 24 novembre 1983 a New York, Tatiana Santo Domingo è la nipote di Julio Mario Santo Domingo, tycoon colombiano che ha costruito un impero nel campo della produzione di birra. Cresciuta tra l’élite mondiale, Tatiana ha frequentato un prestigioso collegio in Svizzera, per poi proseguire con l’università a Londra. Alla morte del nonno, nel 2011, ha ereditato un sesto della sua fortuna, tanto da diventare, secondo Forbes, l’abitante più ricca del Principato di Monaco. Lei e Andrea Casiraghi, primogenito di Carolina e di Stefano Casiraghi, hanno iniziato a frequentarsi nel 2006. Dal loro amore sono nati tre figli, Alexandre, India e Maximilian, che la coppia cresce lontano dai riflettori. Bambini fortunati senza ombra di dubbio, a cui però i genitori provano a dare una vita quanto più normale possibile.

Regina delle nevi

Tatiana Santo Domingo ha un legame particolare con la Svizzera, dove ha studiato per tanti anni. Non è dunque un caso la scelta di dieci anni fa di unirsi in matrimonio con Andrea Casiraghi proprio a Gstaad, esclusiva località sciistica frequenta da nobili e alta borghesia. Il 31 agosto 2013, i due si erano giurati amore eterno in una piccola cerimonia nel Principato di Monaco. La sposa aveva indossato un wedding dress di pizzo firmato Missoni, dalla linea semplice e dal sapore boho. Qualche mese dopo, il primo febbraio 2014, Andrea e Tatiana avevano invece organizzato la funzione religiosa tra i monti svizzeri, in una cornice da favola. Nonostante la partecipazione di teste coronate e vip, pochissime immagini erano trapelate. Dell’outfit nuziale si era vista, solo in parte, una fiabesca mantella in pelliccia bianca con cappuccio, che faceva assomigliare la Santo Domingo a una regina delle nevi.

Il wedding dress… 10 anni dopo

Sebbene si sapesse che l’abito nuziale di Tatiana Santo Domingo per il sì a Gstaad con Andrea Casiraghi fosse stato disegnato da Valentino, non si erano mai viste immagini della sposa nel suo vestito… fino al 24 novembre 2024. In occasione del 41esimo compleanno di Tatiana infatti, una delle sue migliori amiche, Margherita Maccapani Missoni, ha postato una storia di auguri, utilizzando una foto in cui la Santo Domingo indossa il wedding dress. “My Queen” scrive Margherita sullo scatto, realizzato appunto dieci anni fa. Ed ecco il modello haute couture in tutto il suo splendore: in macramè e tulle di seta, con le maniche lunghe e preziose, vanta una gonna a balze. Circondata dai bambini e con una preziosa tiara di diamanti in testa, è spettacolare.

Tatiana fa la stilista

Vanterà anche un patrimonio pressoché illimitato ma Tatiana Santo Domingo, oltre a fare la mamma, lavora anche. Lei strizza da sempre l’occhio alla moda, con un passato impiego nell’ufficio stile newyorchese di AEFFE e una collaborazione con Vanity Fair. Dal 2011 però segue la sua linea di abbigliamento, Muzungu Sisters, fondata insieme Dana Alikhani. Il brand, che punta all’eco-sostenibilità, ricerca e vende prodotti realizzati con metodi tradizionali in varie comunità locali, dall’India al Perù fino al Marocco. I capi, dai tessuti insoliti e dalle stampe allegre, sono in vendita a diverse centinaia di euro sul sito ufficiale e fanno spesso la loro comparsa addosso alle donne dell’esclusiva cerchia ristretta di Tatiana. Lavorare è cool e i suoi capi gipsy-chic sono apprezzatissimi.

Related Posts