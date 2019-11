Kylie Jenner e Travis Scott si sono lasciati, dopo tre anni di tira e molla e una figlia, Stormi. Proprio nei giorni in cui è trapelata la notizia, l’influencer ha postato una foto social mentre esibiva in primo piano il tatuaggio sul piede, la scritta “LA”, ovvero Los Angeles, la sua città natale. In origine però il tatuaggio di Kylie era una “T”, iniziale del suo ex Tyga. Dopo la fine della storia la Jenner l’ha fatto modificare. Si dice ora che Tyga potrebbe essere il responsabile della rottura con Scott e il tattoo in bella mostra sarebbe un indizio inequivocabile di un ritorno di fiamma tra i due.

La Jenner non è la sola star che negli anni ha modificato o cancellato i proprio tatuaggi d’amore. Ci si innamora, ci si marchia, la passione finisce ma il disegno resta. Allora che fare? C’è chi decide di rivedere il design, come Nina Moric che ha sì lasciato il cuore sul braccio ma ha completamente annerito il nome che conteneva, Fabrizio (Corona), e chi se lo fa cancellare del tutto, come Melania Griffith dopo il divorzio da Antonio Banderas.

Anche Belen Rodriguez, dopo la separazione da Stefano De Martino, ha deciso di farsi cancellare il tattoo del marinaio abbracciato a una ragazza, che le occupava mezzo bicipite. Nel frattempo però i due si sono ritrovati e sono più innamorati che mai. Belen tornerà di nuovo dal tatuatore?

