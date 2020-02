Il tatuaggio sulla faccia spopola tra i vip

Sta facendo molto discutere in questi giorni in America la scelta di Presley Gerber, figlio della top Cindy Crawford, di farsi tatuare il (bellissimo) volto. Il ragazzo, 20 anni e appassionato di body art, si è affidato alle sapienti mani di Jon Boy (uno dei tatuatori preferiti di Chiara Ferragni) per farsi scrivere sullo zigomo la parola misunderstood, ovvero incompreso. Modello, così come la mamma prima di lui e la sorella Kaia Gerber al momento, decisamente privilegiato, Presley è stato duramente criticato per la sua decisione perché, a detta di molti, più che incompreso è solo un ragazzino viziato e annoiato.

La moda dei rapper americani

Presley Gerber non è però certo l’unico personaggio famoso ad aver scelto di farsi adornare il viso. Sono molte le star che si vantano sui social dei loro disegni permanenti. La moda del face-tattoo, il tatuaggio in volto, è nata dai rapper statunitensi negli anni novanta e, dopo tre decenni, va ancora forte.

Per celebrare la vita e le opere del compianto Kobe Bryant, il rapper The Game si è fatto disegnare sull’arcata sopraccigliare l’8, numero originale del campione di basket. Chris Brown invece ha una passione per le scarpe e sulla guancia ha fatto recentemente la sua comparsa una bella Air Jordan di Nike. Il cantante Aaron Carter ha optato per una grafica sensuale, l’immagine di Rihanna in versione mitologica, con i serpenti tra i capelli come Medusa.

Un vezzo che piace anche in Italia

I vip italiani non sono immuni al fascino del tatuaggio sul volto. Dopo le sue performance a Sanremo 2020, parlano tutti di Achille Lauro. L’artista sfoggia in faccia la scritta Pour l’amour (nome del suo quinto album), un cuoricino e la parola scusa. Stesso mood per altri rapper nostrani, da Sfera Ebbasta a Young Signorino fino a Wayne Santana e Tony Effe della Dark Polo Gang.

“Serpenti nella mia testa”, scriveva invece nel 2019 Fabrizio Corona, insieme allo scatto del nuovo, enorme tatuaggio sulla testa. “Non i serpenti, non hai niente dentro la testa”, rispondeva qualcuno su Instagram. Voi invece cosa ne pensate della moda del face-tattoo?

