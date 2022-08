Primo tattoo per Georgina Rodriguez: il motivo è d’amore e dolore

La fidanzata di Cristiano Ronaldo è splendida in rosa dal tatuatore ma è polemica per il look sfoggiato in chiesa

Tatuaggio fa rima con calciatore. A differenza dei colleghi però, Cristiano Ronaldo ha dichiarato più volte di non aver nessun tattoo sul suo corpo statuario. Così come il fidanzato, nemmeno Georgina Rodriguez ha mai ostentato marchi permanenti sulle sue famose curve. E’ per questo che gli ultimi scatti postati dall’influencer stanno facendo rapidamente il giro del mondo. Seduta su un divanetto in pelle bianca, splendida e serena con un minidress rosa di Alo Yoga, Georgina si mostra mentre si sta facendo tatuare il braccio.

Un tattoo d’amore

Che disegno ha scelto Georgina Rodriguez? Sebbene lei non abbia ancora mostrato per intero il suo nuovo (e probabilmente primo) tattoo, alle sue spalle si intravede chiaramente su un tablet l’immagine di due putti in volo. Il tatuaggio sembrerebbe dunque essere un doloroso tributo al figlio che Georgina e Cristiano Ronaldo hanno perso ad aprile. La modella era infatti incinta di due gemelli ma solo la piccola Bella Esmeralda è sopravvissuta.

Sincera con i fan

Sul suo profilo Instagram da 39 milioni di follower, Georgina Rodriguez non condivide solo i progetti di lavoro (ECCOLA protagonista nella nuova campagna di Genny) ma anche la sua vita privata. La modella spagnola regala ai fan scorci della sua quotidianità, tra uscite con i cinque figli, sedute di allenamento e scatti di coppia insieme al compagno, Cristiano Ronaldo. Come già accennato, l’influencer racconta con sincerità anche dei momenti più bui. Nonostante il suo lifestyle elevatissimo, che la fa sembrare inarrivabile, la Rodriguez mantiene un’umanità con cui molti riescono a identificarsi. Spesso però, non mancano le critiche.

Il look in chiesa non piace

Nei giorni scorsi Georgina Rodriguez ha pubblicato una serie di fotografie dove è intenta a pregare al Santuario di Fatima, in Portogallo. Da sempre molto devota, la star ha scritto: “Continua a guidare e illuminare la mia strada, piccola Vergine”. Sebbene siano moltissimi i commenti di amore e sostegno lasciati sotto al post, c’è anche chi ha storto il naso. Il motivo? Alcuni follower non avrebbero gradito la sua scelta di look. L’abito bianco aderente con un lungo spacco posteriore è stato giudicato troppo volgare per entrare in chiesa. A detta di molti sono eccessivamente vistosi anche gli accessori, tra cui borsa e foulard Chanel e sandali di Hermès, per un valore complessivo di circa 13mila euro. “E come dovrebbe vestirsi? E’ ricca! L’importante è che continui a essere una brava persona”, scrive una follower, che prova così a mettere la parola fine all’ennesima polemica.

