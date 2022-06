Taylor Mega “ruba” la borsa da 5mila euro a Kylie Jenner

Taylor Mega ama il lusso e non lo nasconde. L’influencer condivide spesso con i follower i suoi acquisti modaioli: i suoi armadi sono zeppi di capi esclusivi e costosissimi. Questa volta però si è superata… “rubando” la borsa a Kylie Jenner.

Shopping (e amore?) a Los Angeles

Ad ogni stagione, si sa, gli stilisti ci propongono nuove tendenze e le fashioniste fanno a gara per accaparrarsi l’ultima it-bag, la scarpa di grido o l’abito più desiderato. Taylor Mega non è da meno ed è riuscita a mettere le mani su una borsa che in tante possono solo sognare. In vacanza a Los Angeles, l’influencer ha postato diversi contenuti del suo viaggio. Si vocifera fosse insieme a Tony Effe, con cui si è presa e mollata più volte. Su questo non c’è conferma ma quello che sappiamo con certezza è che non si risparmiata in quanto a shopping.

Il “regalino” di Taylor

“Oggi mi sono fatta un bel regalino”, ha scritto Taylor Mega nelle storie di Instagram. La modella ha scartato il gift insieme ai suoi follower. Nel sacchetto di Balenciaga c’era l’esclusiva borsa Le Cagole xs con strass rosa. Il modello, tra i più chiacchierati dell’anno, è in vendita sul sito della maison a 5.500 euro. Una volta tornata a Milano, la Mega ha continuato a postare immagini con il suo nuovo oggetto del desiderio. Abiti sexy e it-bag: il look è presto fatto!

Kylie… e Chiara

Taylor Mega però non è stata la prima ad accaparrarsi questa borsetta da favola. Kylie Jenner è riuscita ad averla in anteprima, quando ancora non era in vendita al pubblico. L’imprenditrice del clan Kardashian l’aveva fotografata sul sedile di una delle sue auto, per poi sfoggiarla sul jet privato. Infine, nei giorni scorsi, anche Chiara Ferragni (GUARDALA scandalosa a Palermo) ha mostrato lo stesso accessorio ma in versione argento. Non c’è dubbio, questa it-bag è la più sognata della stagione. A voi piace?

