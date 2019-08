Taylor Mega “corteggia” Kim Kardashian

Modella, imprenditrice, influencer, personaggio televisivo con ben due reality in curriculum nell’ultimo anno (Isola dei Famosi e Grande Fratello), Taylor Mega su Instagram è una vera bomba. Le chiave del successo è un fisico da urlo, che promuove con scatti sensuali in contesti di lusso.

Ed è per questo che abbiamo deciso di intervistarla scoprendo che anche in fatto di look è molto determinata: diversi top brand nell’armadio e qualche concessione sul low-cost. Sfizi? Se li è già tolti tutti! E poi c’è questa passione per Kim Kardashian…

L’avevamo pizzicata mentre baciava due borse di lusso appena arrivate nel suo guardaroba… Quanto sono costate quelle due Kelly Hermès?

7500 la più grande e 6500 la piccolina.



Quante Hermès possiedi?

Sei.

Le tue borse più costose, a parte quelle?

Ho molte Chanel ma il prezzo è inferiore.



Quali sono i brand che preferisci?

Mega Swim è in assoluto il mio preferito.

Vesti mai low cost?

Spessissimo. Da H&M a Fashion Nova a molti altri brand low cost. Non vesto mai Zara invece, perché la trovo troppo di massa e da signora, preferisco di gran lunga i look da teenager.



La prima pazzia che hai fatto per la moda?

Anche se non sembrerebbe, in realtà, non sono molto addicted alla moda. Sono amante del lusso ma non della moda. Quindi una pazzia potrebbe essere il mio “Juste un Clou” di diamanti di Cartier.



Complimenti: parliamo di un bracciale da 50 mila euro! Lo sfizio che ancora devi toglierti?

Direi di essermeli tolti tutti in ambito shopping.



Taylor, come definiresti il tuo look in tre aggettivi?

Grintoso, agressive, sensuale.



Tra le vip di questo momento, a chi vedresti bene addosso i costumi Mega Swim?

Kim Kardashian. Chissà magari un giorno ne indosserà uno!

Guarda nella gallery come Taylor Mega mixa low-cost e top brand (e leggi i nomi allusivi dei suoi costumi).

Marineve Cantarella

