Taylor Mega, una pin-up tutta rosa

Con la mise che ha scelto per lo shopping, Taylor Mega non rischia certo di passare inosservata. L’ex naufraga si aggira tra le vetrine di Milano in total pink, con un minidress attillatissimo e seducente che le evidenzia il seno e sottolinea il lato b.

Nulla nel look di Taylor Mega è lasciato al caso, tutto è studiato per attirare sguardi e consensi. Il rosa è l’assoluto protagonista, dal vestito Omighty alla borsa Balenciaga, fino ai calzini Gucci. Solo le sneakers Puma sono bianche.

Le iconiche pin-up ricamate sull’abitino descrivono perfettamente il mood dell’outfit. Maliziosa come sempre, Taylor Mega scopre le gambe abbronzate e lascia spuntare i capezzoli sotto il vestito, portato senza reggiseno: l’effetto è pazzesco… guardalo nella gallery.

