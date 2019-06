Taylor Mega presenta il suo “nuovo amore”

“Ciao amore”, scrive Taylor Mega presentando a tutti i follower l’ultima arrivata in famiglia: una Kelly Hèrmes rosa bubblegum nuova di zecca. Un accessorio iconico e extralusso, come tutti quelli che ama sfoggiare l’esplosiva ex naufraga.

Nel video pubblicato su Instagram è al settimo cielo mentre apre il pacco, e poco importa se la vestaglia Versace si apre un po’ troppo lasciando intravedere gli slip neri. Taylor Mega ha fretta di tirare fuori dalla scatola la sua nuova it-bag. Toglie l’involucro, la guarda con occhi pieni d’amore e la bacia: “Wow! E’ bellissima!” esclama. Come darle torto?

Un vero gioiello, dal prezzo esorbitante, che ogni fashionista che si rispetti vorrebbe sfoggiare. Taylor Mega ne ha ben due: insieme alla piccola Kelly rosa è arrivata anche la gemella celeste, perfettamente coordinata alla tuta Gucci. Un’accoppiata davvero invidiabile! Guardale nella gallery.

