Taylor Mega accusata di comprare borse false, lei: “Ignoranti sfigati”

Taylor Mega e il lusso: gli appassionati di moda e di gossip sono a conoscenza di questo connubio indissolubile da anni. L’influencer non ha mai nascosto la sua passione per gli oggetti costosi, dalle auto ai vestiti fino ai gioielli. Uno stile di vita tanto sbandierato è pane per gli hater, sempre pronti ad insultare i famosi. Nelle scorse ore è toccato a Taylor, per colpa delle sue borse.

Passione Hermès

Influencer con quasi tre milioni di follower, Taylor Mega ha un guardaroba colmo di capi e accessori di lusso. La sua passione più grande sembra essere Hermès, in particolare le borse Birkin e Kelly: Taylor ne ha tantissime, in pellami, colori e dimensioni diverse. Su Instagram ne alterna una via l’altra e in passato ha anche fatto unboxing con i follower, per mostrare i suoi accessori costosi. Le più iconiche delle it-bag sono desiderate dai fashionisti di tutto il mondo. Riuscire ad ottenerle però è complicatissimo: nelle boutique ufficiali della maison francese ci sono lunghe liste d’attesa, che possono durare anni, sempre che si riesca ad essere inseriti in queste wishlist segrete. Anche per questo il mercato secondario è fiorente, con costi di acquisto esorbitanti. Poche clienti sembrano però avere una corsia preferenziale in store: questo è anche il caso della Mega.

Le borse sono fake?

“Ho il cuore che mi batte”, “Sono emozionatissima”, “Mi sto sentendo male”, “E’ bellissima”: Taylor Mega non riesce a trattenere la gioia. I video social documentano le sue nuove it-bag. Due Mini Kelly, una rosa, una nera. Questo modello è, al momento, tra i più ricercati del marchio Hermès. Il costo in negozio? Circa 9mila euro per i pellami più semplici. Secondo quanto affermato dall’influencer, le vengono spesso mosse accuse di comprare borse false. Per questo motivo ha deciso di filmare l’apertura delle famosissime scatole arancioni direttamente nella boutique della maison. Il suo scopo era non lasciare spazio ai dubbi ma le critiche sono arrivate lo stesso. “Tesoro che fai le stories da Hermès poco importa. Anche un poveraccio può andare a fare le stories da Hermès e poi si compra la versione fake…” insinua qualcuno. “Storie direttamente dal negozio per gli ignoranti sfigati che dicono fake. Non solo siete così trogloditi da non riconoscere il fake (non avevo dubbi perché non ne avete mai viste/i dal vivo) ma siete pure cosi stupidi da mostrare questa mancanza pubblicamente” controbatte lei, tenendo le dita a L, a indicare la parola loser.

Sexy e firmata

Sarà riuscita Taylor Mega a convincere i miscredenti sull’autenticità delle sue borse? Le immagini in negozio sono inequivocabili. Lei poi viene spesso paparazzata mentre fa acquisti nelle boutique del lusso milanesi. Inoltre, l’influencer ha una conoscenza vastissima dei top brand e vanta talmente tanti oggetti di lusso che è difficile pensare possa comprarne di falsi. Sul suo profilo Instagram posta una contenuto dietro l’altro della sua vita esclusiva, tra yacht e ristoranti stellati. I suoi outfit sono sempre iper firmati. Quello che non manca mai nelle sue foto è anche la sensualità. Bikini striminziti, abiti trasparenti, minigonne maliziose: Taylor è una bomba sexy. Guardala nella gallery, ci sono anche le due nuove borse Hermès.

