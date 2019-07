Taylor Mega, spacchi e trasparenze a Parigi

A Parigi è la settimana dell’haute couture. Nella Ville Lumière si sono ritrovate le star mondiali più famose, da Celine Dion a Heidi Klum. Ma la più sexy è italianissima: Taylor Mega. La modella e regina dei social ha infuocato il red carpet dell’amfAR couture cocktail dinner.

Per l’evento Taylor Mega ha scelto un intricato abito di Jean-Paul Benielli nero con applicazioni di paillettes e apertura frontale che mostra gli slip e le lunghissime gambe. Da diva la pettinatura, un raccolto ondulato che le incornicia il volto. Cartier i gioielli, Saint Laurent la clutch rossa a forma di cuore e Jimmy Choo i sandali in oro specchiato.

Subito dopo il red carpet Taylor Mega ha ripreso il suo jet privato per presenziare a una serata sul lago di Garda. Come ingannare il tempo in volo? Scartando i pacchetti dello shopping parigino! Prima la Lady Dior rosa, poi un paio di pump nere, sempre del brand, che Taylor addirittura lecca di gusto in segno di apprezzamento. Shopping goloso per Taylor Mega!

