Taylor Swift si è sposata? L’indizio è nel nuovo video musicale

Aveva pubblicato un album, Folklore, solo pochi mesi fa, lo scorso 24 luglio. Adesso Taylor Swift ha stupito i fan in tutto il mondo annunciando l’uscita di un nuovo lp, Evermore. E’ questo il regalo che la popstar fa e si fa in occasione del suo 31 compleanno, che cade il 13 dicembre. “È da quando avevo 13 anni che aspettavo il momento di compierne 31, il mio numero preferito al contrario, ecco perché ho voluto farvi questa sorpresa”, ha dichiarato lei, aggiungendo che in questi mesi non riusciva proprio a smettere di scrivere.

Sono diverse le foto che Taylor Swift ha pubblicato sul suo account Instagram per dare la lieta novella. Ma c’è uno scatto in particolare che ha attirato l’attenzione di tutti. Una foto dove la Swift indossa un abito dal sapore sponsale. In ginocchio, sguardo rivolto verso il basso, rossetto rosso, preziosa coroncina di Jennifer Behr in testa e, addosso, un morbido abito in pizzo color crema di Zimmermann. E’ questo uno degli outfit che Taylor indossa nel video del primo singolo estratto, Willow, e che ha subito scatenato il gossip.

Taylor Swift, da sempre molto riservata, ha lasciato negli anni trapelare qualche dettaglio sulla sua vita privata attraverso la musica. Le sue canzoni riflettono i suoi stati d’animo, le sue evoluzioni artistiche e personali. Dopo averla vista vestita da sposa i fan hanno iniziato a interrogarsi su un matrimonio segreto di Taylor. Fidanzata dal 2016 con l’attore britannico Joe Alwyn, da diverso tempo si parla di nozze tra la coppia. I due, secondo le indiscrezioni, potrebbe essersi scambiati le promesse di amore eterno in una cerimonia intima in questi mesi di pandemia. La famiglia di Joe ha dichiarato di non voler commentare sull’argomento, alimentando ulteriormente la fiamma delle indiscrezioni.

Ma c’è chi è andato anche oltre il matrimonio, ipotizzando che Taylor Swift e Joe Alwyn siano addirittura diventati genitori. Willow non sarebbe infatti solo il nome della canzone ma anche del bebè. Questo, forse, lo scopriremo all’uscita del prossimo video musicale.

