Taylor Swift e Travis Kelce: nozze segrete svelate per errore?

Taylor Swift e Travis Kelce sono al centro di una nuova ondata di gossip dopo che una wedding planner ha pubblicato su Instagram un video in cui si intravede una busta con la scritta “Taylor and Travis Kelce”. L’immagine ha fatto il giro del web, scatenando ipotesi su un possibile matrimonio segreto tra la popstar e il campione NFL. Ma le apparenze, si sa, possono ingannare. L’idea di un matrimonio non è nuova nel mondo Swift: già in passato un videoclip della cantante aveva fatto ipotizzare nozze segrete.

Video virale: la wedding planner con la busta “Taylor and Travis Kelce”

Nel breve video postato su Instagram, Ellie Nottoli – nota wedding planner americana – mostra dettagli di un elegante allestimento per nozze. Tra i vari tavoli decorati, uno in particolare attira l’attenzione: il numero 13, con una busta recante il nome “Taylor and Travis Kelce”. Il contenuto della clip è bastato per infiammare i social: l’unico cognome presente è quello del marito. E non può essere una questione dei privacy, dato che anche lui è famosissimo! Fan della coppia hanno subito ipotizzato che le due star si siano sposate in segreto, alimentando voci già in circolo da settimane. “È successo davvero?”, si sono chiesti in migliaia tra like e commenti.

La doppia presenza: matrimonio di Cole Kmet vs nozze del cugino Kelce

In realtà, il video proviene dal matrimonio del tight end NFL Cole Kmet, ex compagno di squadra di Kelce. Taylor e Travis non risultano tra gli invitati a quell’evento, ma la coppia è stata avvistata pochi giorni prima a Knoxville, nel Tennessee, durante le nozze del cugino di lui. Le coincidenze temporali hanno contribuito a creare confusione. Alcuni fan hanno pensato che la busta fosse un dettaglio nascosto del matrimonio dello sportivo, ma fonti vicine agli organizzatori smentiscono categoricamente.

Le smentite delle fonti autorevoli: l’accostamento estetico non vale nozze

Secondo quanto riportato da testate come People ed E! News, la busta con i nomi di Taylor e Travis Kelce potrebbe essere stata solo un esempio estetico. Alcune wedding planner, infatti, usano nomi celebri per presentare bozzetti di stile, mood board o mockup scenografici da mostrare sui social. “Era un esempio, non un’informazione reale”, ha spiegato un utente Reddit, sottolineando come il contenuto non fosse riferito a un evento autentico. Anche NBC Miami ha escluso nozze top secret.

Il look di Taylor Swift al matrimonio

Taylor Swift, radiosa al matrimonio del cugino di Travis Kelce in Tennessee, ha sfoggiato con grazia il Rousseau Dress di Markarian dalla collezione Primavera/Estate 2025 (prezzo 2.500 euro). L’abito, un incantevole midi realizzato in un delicato azzurro con disegni floreali rosa, presentava un corpetto aderente e una scollatura rigida senza spalline. A completare il suo look da invitata, la popstar ha scelto un collier e discreti orecchini pendenti. Ai piedi sandali con tacco alto di Aquazzura per slanciare la figura. Swift ha così dimostrato la sua capacità di calarsi perfettamente nell’atmosfera di un tipico “barnyard wedding” (l’equivalente di un matrimonio rustico, con un fienile a fare da location) con un outfit che bilancia lusso e disinvoltura, unendo raffinatezza e un tocco romantico.

Reazioni del web: tra fan speranzosi e ironia social

Sui social network, l’entusiasmo dei fan si alterna all’ironia. “Non mi serve una conferma, per me sono già marito e moglie!”, scrive un’utente su X. Altri, più scettici, parlano di una strategia per attirare attenzione: “Una wedding planner in cerca di viralità”. Il nome “Taylor and Travis Kelce” al tavolo 13 – numero che Swift considera portafortuna – ha certamente giocato un ruolo nel rendere il tutto più credibile. Ma per ora, nessuna prova concreta conferma le nozze. Il mistero resta.

Il numero 13 nella vita di Taylor Swift

Per chi conosce Taylor Swift, il numero 13 non è un dettaglio secondario. Considerato il suo “portafortuna”, compare spesso nei momenti cruciali della sua carriera: dai biglietti dei concerti alle grafiche ufficiali. La stessa cantante ha più volte dichiarato che il 13 le ha portato fortuna: è nata il 13 dicembre, il suo primo album ha debuttato con un boom il giorno 13 e molte sue vittorie si sono verificate proprio in date riconducibili a questo numero. Non sorprende, quindi, che i fan siano impazziti nel vedere “Taylor and Travis Kelce” al tavolo 13 nel video della wedding planner: un dettaglio che per molti non è affatto casuale, ma carico di significato.

Chi è Travis Kelce?

Classe 1989, Travis Kelce è uno dei volti più noti del football americano. Tight end dei Kansas City Chiefs, è salito alla ribalta non solo per le sue prestazioni in campo, ma anche per il suo carisma e stile fuori dal terreno di gioco. Con due Super Bowl vinti all’attivo (2020 e 2023), è considerato tra i migliori nel suo ruolo. Fisico imponente, sguardo deciso e un’eleganza tutta sua nei red carpet, Travis è molto più di un atleta. Il suo stile, spesso curato nei dettagli, lo ha reso una vera icona anche per il pubblico fashion. E da quando ha iniziato a frequentare Taylor Swift, il suo nome è finito stabilmente tra le tendenze del web. Nel frattempo, la storia tra la popstar e il campione NFL prosegue tra gesti affettuosi e look iconici.

I fidanzati famosi di Taylor Swift

Taylor Swift non ha mai nascosto le sue emozioni e le sue storie d’amore. Dai testi delle sue canzoni alle apparizioni pubbliche, ogni relazione ha lasciato il segno nel suo percorso artistico. Tra i nomi più noti ci sono Joe Jonas, Taylor Lautner, Harry Styles e Calvin Harris. Più recente è stata la lunga relazione con l’attore britannico Joe Alwyn, durata circa sei anni. Le voci su un fidanzamento non sono mai state confermate e la rottura, avvenuta nel 2023, ha lasciato spazio alla nuova fiamma: Travis Kelce. Con lui, Taylor sembra aver trovato un nuovo equilibrio, tra momenti condivisi e tanta riservatezza. Ma nulla, finora, che confermi un matrimonio reale.

