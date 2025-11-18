Teyana Taylor, dea d’oro sul red carpet dell’ELLE Women in Hollywood

Quando si parla di red carpet audaci e memorabili, Teyana Taylor sa sempre come catturare l’attenzione. All’evento ELLE Women in Hollywood 2025, la poliedrica artista ha fatto il suo ingresso con un look che ha lasciato tutti senza fiato. L’abito color oro celebra il corpo femminile con una sensualità dirompente e senza compromessi. Con la sua presenza magnetica, la Taylor ha dimostrato ancora una volta perché è considerata una delle icone fashion più coraggiose del panorama contemporaneo.

Una serata di stelle a Hollywood

L’evento ELLE Women in Hollywood rappresenta da anni uno degli appuntamenti più attesi nel calendario mondano a stelle e strisce. La serata, organizzata dalla rivista di moda, celebra le donne più influenti e talentuose dell’industria dell’intrattenimento, rendendo omaggio non solo alle loro carriere artistiche ma anche al loro impatto culturale e sociale. L’edizione 2025 ha visto sfilare sul red carpet alcune delle personalità più brillanti del momento, da attrici premiate a registe visionarie, da cantanti di successo a imprenditrici innovative. L’atmosfera era quella delle grandi occasioni, con fotografi pronti a immortalare ogni momento e look studiati nei minimi dettagli. In questo contesto di elogio del talento femminile, Teyana Taylor si è distinta non solo per la sua presenza scenica, ma anche per la scelta di un look che ha fatto parlare per audacia e creatività.

Il look Balmain

L’abito scelto da Teyana Taylor per l’occasione è un capolavoro di sensualità firmato Balmain. Il vestito, realizzato in un tessuto satinato color champagne, avvolge il corpo dell’artista come una seconda pelle, creando un effetto liquido e scultoreo allo stesso tempo. Il design è caratterizzato da una struttura drappeggiata che parte da un cappuccio, portato sulla testa a incorniciare il viso della Taylor. La schiena è completamente nuda. La scollatura profondissima lascia scoperto il décolleté, con un’audacia che sfida ogni convenzione. Il tessuto plissettato crea giochi di luci e ombre, che esaltano ogni curva, mentre la tonalità oro caldo dona alla pelle un bagliore unico. Il risultato è un look che trasforma chi lo indossa in una moderna dea greco-romana, un’interpretazione contemporanea della bellezza classica.

Accessori preziosi: tutto brilla d’oro

A completare questo ensemble spettacolare, Teyana Taylor ha scelto accessori che amplificano il tema aureo dell’abito. Ai piedi, un paio di sandali gioiello firmati René Caovilla, che si arrampicano elegantemente sulla caviglia, con sottili cinturini dorati. I gioielli scelti per l’occasione portano la firma di David Webb, brand americano noto per le sue creazioni bold e distintive. Teyana ha optato per orecchini pendenti e anelli statement, che aggiungono un tocco di glamour senza risultare eccessivi. La palette monomatica oro su oro crea un effetto sofisticato ma audace. Anche il trucco e l’acconciatura seguono questo fil rouge luccicante: il make-up enfatizza gli occhi con toni bronzei, mentre i capelli sono raccolti sotto il cappuccio dell’abito, con alcuni ciuffi strategicamente lasciati liberi sulla fronte.

Lo stile libero di Teyana Taylor

Chi segue Teyana Taylor sa bene che la scelta di questo look Balmain non è affatto casuale, ma si inserisce perfettamente nella narrazione del suo stile personale, sempre audace e senza compromessi. L’artista ha un rapporto particolare con la moda, utilizzata come strumento di espressione personale e di empowerment. Teyana sa sempre come bilanciare forza e sensualità, creando look che parlano di autodeterminazione e sicurezza. Ai recenti Governors Awards, l’artista ha sfoggiato un abito firmato Miss Sohee, che ha confermato la sua predilezione per le silhouette scultoree. Qualche settimana fa, al TIME100 Next ha lasciato tutti a bocca aperta con un nude look Tom Ford. La costante nel suo guardaroba è la volontà di sperimentare, di spingersi oltre i confini del convenzionale, di celebrare il corpo femminile in tutte le sue forme senza vergogna o esitazione.