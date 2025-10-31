Teyana Taylor, look audace e addominali scolpiti

La performer e imprenditrice è una delle nuove icone del TIME100 Next: l'outfit Tom Ford è rivelatore

Ottobre si chiude col botto! Teyana Taylor manda in tilt i social con uno degli outfit più audaci del mese. L’artista americana, sempre più icona di stile e sensualità, ha lasciato tutti senza fiato durante il servizio dedicato alla sua nomina tra le nuove stelle del TIME100 Next.

Il riconoscimento del TIME100 Next

Il TIME ha inserito Teyana Taylor nella prestigiosa lista TIME100 Next 2025, che celebra i talenti destinati a cambiare il mondo. Performer, regista, attrice (è protagonista nella nuova serie tv dove recita anche Kim Kardahian), imprenditrice e simbolo di empowerment, Teyana rappresenta la nuova generazione di donne che non hanno paura di brillare con autenticità. Il magazine la descrive come “una forza creativa capace di fondere arte, moda e libertà d’espressione”, un nome che incarna potenza, indipendenza e orgoglio afroamericano.

Il look Tom Ford: sensualità esplosiva e rischio calcolato

Per l’occasione, Teyana Taylor ha scelto un look total black firmato Tom Ford che definire provocante è dire poco. Indossa una giacca nera in lana e seta dal taglio affilato, senza colletto. Sotto, un “abito” in maglia ultrasottile e trasparente è appeso al collo e scende sui fianchi. Slip nero a vista e niente reggiseno per la Taylor, che mostra con orgoglio una pelle luminosa e addominali scolpiti da far invidia. Ad ogni passo, la giacca si apre quel tanto che basta per far salire la tensione, in un gioco di vedo-non-vedo mozzafiato. Una lezione di stile e sicurezza che solo lei poteva impartire: sfacciata e magnetica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

L’impatto di stile di Teyana Taylor nel fashion contemporaneo

Dalle sneaker di Adidas e Jordan Brand ai look couture più sofisticati, Teyana Taylor ha costruito un percorso fashion unico, in cui lo streetwear incontra l’haute couture. La sua estetica celebra l’identità afroamericana e trasforma il corpo in un manifesto di empowerment estetico. Forte, audace e inimitabile, Teyana è la dimostrazione vivente che la moda è un linguaggio di potere — e lei ne è una delle voci più influenti del momento.

Related Posts