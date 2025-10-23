A This Is Me i colori contano: Cuccarini sanguigna, Toffanin regina e De Lucia….

Anche nella seconda puntata di This Is Me, il programma di Silvia Toffanin su Canale 5, lo spettacolo incontra l’eleganza. Sul palco si alternano ospiti d’eccezione come Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Alessandra Celentano, Amadeus e Marco Columbro, ma la protagonista della serata è Lorella Cuccarini, celebrata per i suoi 40 anni di carriera. A portare la nota più ironica ci ha pensato Vincenzo De Lucia, tornando a imitare la padrona di casa. Un equilibrio perfetto tra eleganza, autoironia e spettacolo: il vero segreto del successo di questo show.

Silvia Toffanin regale e firmata

Dopo l’argento scelto per la prima puntata, Silvia Toffanin si è presentata d’oro vestita. La conduttrice si è presa il suo palcoscenico tornando a brillare con un look da regina grazie ad un abito longuette drappeggiato in filato lurex firmato Dolce & Gabbana.

La silhouette raffinata e le sfumature luminose valorizzano la sua eleganza naturale, mentre la scelta del dorato non è casuale: rappresenta potere, successo e centralità. Nel suo ruolo di padrona di casa, la Toffanin incarna perfettamente il glamour e l’autorevolezza che caratterizzano l’ormai rodato format di Mediaset.

Lorella Cuccarini, 40 anni di carriera

La puntata è un omaggio speciale a Lorella Cuccarini, una delle figure più amate dello spettacolo italiano. This Is Me celebra i suoi 40 anni di carriera con contributi video, momenti musicali e ospiti storici. Un tributo sentito e luminoso, che racconta la storia di un’artista versatile e sempre attuale.

Amadeus, Greggio e Iacchetti ricordano con affetto i momenti condivisi con lei. Marco Columbro riporta il pubblico ai tempi d’oro della loro coppia televisiva, ironizzando sulle prove estenuanti cui lo sottoponeva: “Non ti preoccupare, 18 ore di prove al giorno e ce la fai”. C’è spazio anche per una lettera della protagonista a Pippo Baudo, letta da Maria De Filippi.

Per Lorella Cuccarini il potere del bordeaux

Per la “sua” serata a This is me, Lorella Cuccarini ha scelto un abito a coste con dettaglio cut-out firmato Self Portrait. Il colore bordeaux, intenso e sofisticato, esprime passione, determinazione e maturità artistica. È una tonalità che richiama forza e grinta, perfetta per un’artista che festeggia quattro decenni di successi senza perdere la sua energia. Un look “sanguigno”, simbolo della potenza e dell’autenticità della Cuccarini, che ben fa risaltare il suo incarnato e il suo biondo storico.

Per Vincenzo De Lucia ironia e stile

La seconda puntata di This is me ha visto il ritorno di Vincenzo De Lucia, con la sua imitazione di Silvia Toffanin. L’artista ha riproposto le battute sulla commozione e le gag con i fazzoletti. La Toffanin è stata al gioco pur rispondendo con: “La querelerò!”. Amadeus ha gestito una surreale intervista doppia tra le due Silvie. Alla domanda “Situazione sentimentale”, mentre la vera Toffanin ha riposto “Felice”, De Lucia ha azzardato “Contratto di rete a tempo indeterminato”. La conclusione di Amadeus: “Secondo me sei tu che non ci sei la prossima puntata!”, rivolta all’imitatore, ha sorpreso persino le protagoniste.

Per l’occasione, la “vera verissima” Silvia alias Vincenzo De Lucia ha reindossato lo stesso outfit della puntata precedente. Sobria, elegante e istituzionale, ma con un pizzico di sensualità. Un abito blu con spacco e gioiello appuntato sul collo: una creazione della costumista Dora Maione realizzato dalla sartoria Madama Dorè. Guardatela nella gallery.