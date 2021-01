Tina Kunakey è sempre in bikini… e Vincent Cassel apprezza

La modella e l'attore si sono trasferiti in pianta stabile in Brasile, dove vivono in costume e non nascondo la passione

La passione tra Vincent Cassel e Tina Kunakey è alle stelle. I due non ci pensano neanche a nasconderlo, anzi, lo sbandierano sui social. La grande differenza di età – 23 anni lei, 54 lui – non sembra essere affatto un problema per la coppia, che si loda a vicenda su Instagram, postando scatti sexy e maliziosi. La modella francese e l’attore si sono trasferiti ormai da mesi in pianta stabile a Rio de Janeiro, dove hanno una casa. Se prima erano soliti fare avanti e indietro tra il Sudamerica e Parigi, al momento, complice la pandemia, hanno optato per una vita da mare più semplice e rilassata in Brasile.

Sposati dal 2018, Tina e Vincent sono genitori di una bimba, Amazonie Cassel. Finora la piccola si è vista pochissimo, i due infatti ci tengono molto alla privacy. Ma non quando si tratta di svelare il fuoco che li unisce. In queste settimane Tina Kunakey ha pubblicato una serie di scatti da far girar la testa. Spiagge tropicali, gite in barca, mare cristallino: le location brasiliane sono da capogiro. Ma è la protagonista degli scatti, a prendersi tutta la visibilità. Con addosso dei bikini (firmati Khassani) dalle dimensioni ridottissime, Tina adotta pose plastiche e sguardi provocanti.

Il corpo bollente di Tina Kunakey, con il seno abbondante e le gambe toniche, è sempre in bella mostra nelle sue fotografie da cartolina. I commenti dei follower si sprecano ma, tra tutti, ovviamente, il più fortunato è Vincent Cassel. Baci, abbracci, toccatine, scherzi maliziosi (come quando lui le slaccia i laccetti dello slip con i denti) e un’intesa palpabile attraverso le immagini. In Brasile fa caldo, sì, ma Vincent e Tina alzano ulteriormente le temperature.

