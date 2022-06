Tina Kunakey, trasparenze sensuali alla sfilata e Vincent Cassel… tocca!

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Sembra di stare sulla luna e invece siamo in Camargue, nel sud della Francia. E’ qui che, in una spettacolare cava di sale, Jacquemus ha organizzato la sua presentazione uomo per la primavera-estate 2023. Su una passerella naturale dal fortissimo impatto visivo hanno sfilato le proposte per l’anno prossimo. Moltissimi gli ospiti presenti, tra cui una bellissima Georgina Rodriguez. A rubare la scena però sono stati Tina Kunakey e Vincent Cassel.

Il nude look di Tina

Metti una sera d’estate, una location da capogiro e… una Tina Kunakey bollente. All’evento la modella 25enne ha deciso di sfoggiare il total black: un contrasto fortissimo con il sale bianco alle sue spalle e una resa super sexy. Sì, perché l’abito nero con applicazioni floreali in 3D scelto da Tina è completamente trasparente. Il modello attillato svela il corpo perfetto dell’influencer, celato solo da un micro slip e da un reggiseno in nuance.

Lei si gira, mostrando ai fotografi il vestito da dietro e il lato B. Dallo scollo rotondo sulla schiena spuntano i fili sottilissimi del tanga. Da vera trendsetter anche Tina Kunakey si è buttata su uno dei must di questa estate, il perizoma a vista. Capelli raccolti in uno chignon e trucco appena accennato completano l’outfit della signora Cassel.

Passionale con Vincent

Tina Kunakey e Vincent Cassel sono arrivati alla sfilata mano nella mano, bellissimi e affiatatissimi. I due, che trascorrono la maggior parte dell’anno nella loro casa in Brasile insieme alla figlia Amazonie, tornano puntualmente in Europa per impegni di lavoro (GUARDALI sul red carpet di Cannes 2022). Sorrisi complici, sguardi sognanti, toccatine reciproche: l’intesa tra Tina e Vincent è palese. Lui le accarezza le natiche, lei poggia dolcemente la testa sulla spalla del marito.

A differenza dell’elegantissima moglie, Vincent Cassel ha optato per un look iper casual, composto da jeans morbidi e da una camicia chiara con le maniche arrotolate. Due outfit agli antipodi ma che insieme filano alla perfezione. Del resto, gli opposti si attraggono e, a giudicare dagli scatti colmi di passione, in questo caso è vero più che mai. Sbircia la coppia nella gallery.

