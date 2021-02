Tommaso Zorzi, l’esperto di look del GFVip

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Un voto al colore Come lo indossa Da copiare 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Istrionico, pungente, sagace… il Grande Fratello Vip ha messo in luce le doti di Tommaso Zorzi. 25enne milanese di buona famiglia, con uno spiccato senso estetico, incarna il fashionista che interpreta la moda con gusto proprio.

Gli outfit di Tommaso Zorzi si lasciano guardare. Le camicie dalle fantasie sgargianti, i blazer con borchiette e dettagli luminosi, i pull over fantasiosi fino a coloratissimi completi rainbow… nel suo stile c’è posto per tutto ciò.

Indossati con nonchalance e senso critico, i suoi look non sono portabili da chiunque. Eppure Zorzi, fuori e dentro la casa, fa tendenza.

Tommaso Zorzi proviene da una famiglia benestante. La madre, in una delle puntate del GF Vip, ha indossato un elegantissimo cappotto Prada, non certo alla portata di tutti. Ad aiutarlo nella costruzione del suo stile, ci pensa la stylist Ambra Pierantoni, a cui abbiamo fatto qualche domanda.

“Quello di Tommaso Zorzi è sicuramente uno stile molto ricercato. Lo definirei un dandy super moderno che sa osare, ma sempre con classe ed eleganza, utilizzando anche stampe e colori forti“, ha detto Ambra a Lookdavip.

Come fai a scegliere gli outfit per Tommy?

“Ci siamo brieffati prima che lui entrasse nella casa del GF Vip, poi il programma si è prolungato e quindi ho continuato da sola, seguendo le sue indicazioni e l’idea iniziale nata dal nostro incontro. Abbiamo scelto dei look più eleganti per le puntate in prima serata, utilizzando completi con giacca e pantalone o camicie particolari. Dei look più sportivi, ma sempre super cool per i daily, sempre al passo con le tendenze del momento.

Ho selezionato per Tommaso Zorzi capi iconici, particolari e caratterizzanti, in linea con il suo carattere spumeggiante.“.

Per quanto riguarda la scelta dei marchi?

“Con lui abbiamo deciso di utilizzare brand più conosciuti e brand nuovi, meno noti al grande pubblico. Ho fatto molta ricerca, soprattutto per quanto riguarda i brand emergenti, come Benevierre, Marsem, Avant toi. E’ stato coinvolto anche Asos, marchio conosciuto dai più giovani con piattaforma di facile fruizione. Ho incluso però anche nomi non alla portata di tutte le tasche, come Philipp Plein, Bikkembergs, Yezael, County of Milan di Marcelo Burlon, Alexander McQueen, Paul Smith, N21 ed altri.

Per le calzature invece abbiamo opzionato la comodità di sneakers iconiche e dalle linee pulite come quelle di Adidas, a calzature più ricercate ed eleganti come le slippers di Roger Vivier o i mocassini di Fratelli Rossetti“.

