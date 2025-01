Tony Effe si prende Roma col rosso pompeiano (e bacio a Giulia De Lellis)

E’ il concerto di Tony Effe uno degli argomenti più discussi riguardo la fine del 2024. L’evento di Capodanno al Palaeur, nato per ripicca, ha avuto un discreto successo di pubblico e si è svolto come una personale “incoronazione” del cantante a simbolo di Roma. Ad applaudirlo c’era anche la fidanzata Giulia De Lellis.

La polemica di Capodanno

Il tanto discusso evento di San Silvestro al Circo Massimo di Roma alla fine si è svolto senza Tony Effe. Dapprima tra i partecipanti annunciati, poi invitato a non cantare, il rapper è stato al centro della discussione politica e mediatica degli ultimi giorni dell’anno. Le accuse di sessismo ai suoi testi, gli endorsement dei colleghi e l’annuncio del concerto collaterale (e a prezzo popolare) ne sono stati la naturale svolta. E lui ha dato al pubblico lo show che aveva promesso: un evento che ha avuto un discreto successo e che lo ha visto indiscusso protagonista. Un’autocelebrazione, iniziata con una fascia tricolore: è Nicolò Rapisarda, alias Tony Effe il sindaco della notte romana.

La versione di Tony Effe

Il cantante, sui social, ha dato la sua personale visione dei fatti: “Sono stato al centro di polemiche pesanti, accusato di cose che non mi appartengono. Sicuramente è più facile attaccare me che risolvere i veri problemi del nostro Paese ed essere stato il capro espiatorio di questi dinosauri mi ha solo dato la forza di continuare a spingere sempre di più”. Ha scritto, all’indomani del concerto. “Non ascolterò mai il giudizio di persone che non conoscono né me né la mia musica”, ha dichiarato, in riferimento alle sue canzoni, tanto disprezzate.

“Grazie Roma. Quest’anno è stato molto impegnativo ma anche pieno di soddisfazioni. Il duro lavoro ripaga sempre e il 2024 ne è stato la conferma”, sono le parole dedicate da Tony Effe suoi follower. Infine il consiglio: “Non vi fermate mai e fate sempre il c…. che vi pare. Ci aspetta un 2025 spietato”.

Da Lazza e Giulia De Lellis

Con lui sul palco alcuni membri della Dark Polo Gang, di cui faceva parte. Arrivano anche Bello Figo e Lazza a cantare con Tony Effe. Ad applaudirlo 11mila spettatori, tra cui la sua fidanzata Giulia De Lellis. I due fanno coppia fissa dall’estate, partecipando insieme ad eventi e lasciandosi andare anche a qualche conferma social. Come il bacio che si sono scambiati durante il concerto, immortalato da un fotografo e postato da lui all’indomani del concerto. Giulia lo ha seguito e supportato in questi giorni difficili.

Il look del concerto

Coerentemente all’estetica tanto cara ai rapper italiani di questo periodo, l’outfit scelto da Tony Effe è vistoso e costoso.

Sono Gucci i capi bordeaux indossati dal rapper per il suo concerto di Capodanno: una polo in cotone con il logo sul colletto (650 euro), degli shorts al ginocchio (950 euro) e une giacca in nylon (1900 euro). Dopo qualche canzone, Tony ha iniziato a spogliarsi, per restare a petto nudo sul finire, con tanto di vistoso collier sul petto: è il gioiello Risivi&Co. che ha debuttato al suo collo quest’estate scatenando non poche polemiche. Si tratta di una croce alata in oro e diamanti su cui campeggia la scritta “Roma o morte”, dedicata alla sua città. Al suo interno è nascosta una lama: facile immaginare i commenti ricevuti sul web.

Il perché dell’outfit

Ma è il colore a svelare il perché della scelta di Tony Effe. Il bordeaux (o burgundy), nella sfumatura “rosso ancora” dei capi disegnati da Sabato De Sarno per Gucci, non è solo uno dei trend dell’ultimo periodo. Con il nome di rosso pompeiano è uno dei colori della As Roma. Che a loro volta derivano dalla bandiera della città eterna: uno stendardo bicolore giallo e rosso, con l’iscrizione SPQR.

Insomma il cantante ha voluto ha voluto indossare il colore più simbolico della sua città, in un’immedesimazione autoreferenziale culminata con la fascia da sindaco. “E’ arrivato il sindaco”, ha dichiarato tranquillamente salendo sul palco avvolto dal tricolore.

