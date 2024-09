Tony Effe tra dissing con Fedez e… shopping di lusso

Tony Effe non passa inosservato durante lo shopping in via Montenapoleone a Milano. I paparazzi l’hanno sorpreso durante un giro di shopping mentre esce dal negozio di Gucci. Non solo acquisti per lui però, che in questi giorni è anche al centro di un dissing a colpi di social e musica con Fedez.

Tony Effe fa acquisti da Gucci

Tony Effe è un amante del lusso sfrenato, e infatti per i suoi acquisti ha fatto tappa da Gucci. Chissà cosa ha scelto tra i tanti capi esposti nella boutique in centro a Milano? All’uscita non ha sacchetti con sé (probabilmente verrà recapitato tutto direttamente a casa) ma l’espressione soddisfatta mentre beve da una bottiglietta testimonia che ha trovato ciò che stava cercando. Il look sfoggiato per l’occasione è comodo e rilassato: bermuda camouflage e maglietta con stampa tribale Chew Forever. Ma il pezzo forte sono le scarpe: un paio di slip-on Vans a scacchi impreziosito da perle. Si tratta di un modello non ancora in commercio e che il rapper può vantare in anteprima.

La passione per il lusso e per i gioielli

Sfoggiare capi e accessori costosi ed esclusivi è una vera passione per Tony Effe. Di recente ha stupito con l’acquisto di un ciondolo a forma di croce alata, con rose e teschi, che nasconde un coltello all’interno. Un pendente realizzato da Risivi&Co che di certo non passa inosservato e che ha scatenato invidia e critiche sui social. Lo stesso laboratorio di alta gioielleria aveva realizzato per il rapper un ciondolo in oro e diamanti a forma di 17 e una cuban chain, la catena che spesso porta al collo, che pare sia la più grande in Europa.

La storia con Giulia De Lellis

Tra le passioni di Tony Effe c’è anche quella, nata da poco, per Giulia De Lellis. Dopo un’estate di rumor e avvistamenti (anche alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser), la coppia è finalmente uscita allo scoperto. Il primo a postare uno scatto a due è stato il rapper, che ha inserito un’immagine che lo ritrae con l’influencer tra quelle che raccontano “un’estate bellissima”, per dirla con le sue parole. Lei ci ha messo qualche giorno in più prima di esporsi, ma alla fine ha inserito una foto con il rapper tra le sue “cose prefe”. Nonostante abbiano ufficializzato da poco, pare che la loro storia sia già molto solida e abbiano iniziato a convivere. Di certo di cose in comune ne hanno parecchie, a cominciare dalla passione per i brand di lusso.

Il dissing con Fedez

Non solo shopping di lusso e nuovi amori per Tony Effe. In questi giorni il rapper è al centro di un duro botta e risposta a mezzo social con Fedez. Volano insulti e frecciatine tra i due, un tempo molto legati. Il motivo della lite non è ben chiaro ma potrebbe essere su più fronti. Al centro della bagarre sembra esserci il presunto doppiogioco di Tony Effe che, mentre faceva l’amico con Fedez, mandava messaggi a Chiara Ferragni. “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi. Quelli come te io li chiamo infami” intona il cantante di Rozzano in L’infanzia difficile di un benestante, brano in rima pubblicato qualche ora fa, arrivato dopo le strofe lanciate il giorno prima da Tony. “Go, go, la Chiara dice che mi adora” affermava l’artista romano. Fedez non ci sta e rincara la dose con le parole al veleno nella sua nuova invettiva, dove cita molti altri personaggi famosi, da Vittoria Ceretti a Taylor Mega (entrambe ex di Tony Effe), fino a Ghali e Chiara Biasi, e dove scomoda temi quali tossicodipendenza e razzismo. “Che imbarazzo!” è l’unica risposta arrivata dall’ex Dark Polo Gang. Per ora. Intanto guarda nella gallery le foto dei suoi acquisti firmati.

