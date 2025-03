Tony Effe “al fresco”… alle Maldive, con Giulia De Lellis

Le voci di una crisi di coppia post Sanremo si sono rincorse per settimane. Niente di più lontano dalla realtà: Giulia De Lellis e Tony Effe sono più felici (e fidanzati) che mai. I due si sono ritagliati una pausa dagli impegni serrati e sono volati alle Maldive, per una settimana di relax e amore. Sebbene non abbiano per il momento postato scatti di coppia, sia Tony che Giulia sono molto attivi su Instagram, dove pubblicano dettagli di look e condividono con i follower la quotidianità in questo angolo di paradiso.

Il rapper alle prese con la giustizia

Tra il piazzamento agli ultimi posti in classifica e lo scandalo ruotato intorno ai gioielli che è stato costretto a togliere prima di salire sul palco dell’Ariston, il primo Festival di Sanremo di Tony Effe non è andato nel migliore dei modi. Il periodo complicato del rapper sembra non essere ancora finito perché, proprio in concomitanza con la partenza per le Maldive, il cantante è stato indagato per rissa aggravata. I fatti sono avvenuti nell’agosto del 2023, in una delle più note discoteche della Sardegna: al suo rientro dalle vacanze Tony, al secolo Nicolò Rapisarda, dovrà occuparsi della questione con i suoi avvocati. Per il momento però sembra godersi l’atollo da sogno nell’Oceano Indiano insieme alla fidanzata, Giulia De Lellis.

Tony tra gonna e ciabatte

Appassionato di moda, Tony Effe è attentissimo ai suoi look. Uno stile eccentrico, a volte sfacciato, che ha contributo a far crescere la popolarità del rapper. Dalla fascia da sindaco (con outfit Gucci) dopo le polemiche per il concerto di Capodanno a Roma alle mise sanremesi, Tony non si è mai tirato indietro in quanto ad outfit insoliti. Nella valigia per le Maldive ha messo una serie di capi che non passano inosservati. Canotta bianca, calzoncini e sneakers Under Armour (250 euro) sono perfetti per una sessione di allenamento vista mare mentre per la sera ecco un costosissimo completo da basket firmato Balenciaga (3.600 euro), portato con le Vans abbellite da cristalli. E che dire della gonna al polpaccio beige abbinata alle ciabatte in pelle? Lo scatto che ha catturato maggiormente l’attenzione è però quello di Tony in piscina: il focus è sulle mutande nere Calvin Klein.

I bikini sexy di Giulia

In quanto ad outfit, Giulia De Lellis non sta certo a guardare: la competizione con il fidanzato è agguerrita. Lei ha fatto sapere di essere arrivata alla Maldive postando un malizioso scatto della sdraio con adagiato sopra un bikini all’uncinetto con le fragole: firmato Mo Chuisle, ha anche la minigonna abbinata. Trascorrendo gran parte delle giornate in costume da bagno, Giulia ha portato una sfilza di opzioni di swimwear. I suoi modelli preferiti sembrano essere quelli firmati Bikini Lovers: delicati fiorellini su sfondo rosa, strass arancioni su tessuto elasticizzato marrone. Tante fantasie e un unico comune denominatore per la De Lellis: sedurre… per la gioia di Tony Effe.

Fatina nella notte

Registro diverso per i look serali di Giulia De Lellis, che si trasforma in una ragazza romantica e punta su colori delicati, tessuti impalpabili e svolazzanti. Il minidress bianco tutto balze è perfetto per l’isola mentre il longdress rosa tenue di Zimmermann (3.500 euro) in pizzo con sottogonna è ideale per uno shooting improvvisato al tramonto. Con i capelli sciolti e selvaggi, l’influencer abbraccia la sua naturalezza, svelando anche dei trucchi di bellezza ai follower. Prodotti nutrienti per la chioma, make-up ridotto all’osso, abbondante crema doposole sulla pelle dorata: i fan prendono appunti, mentre lei si gode le cene romantiche in riva al mare. Guarda nella gallery gli scatti dalla Maldive di Giulia De Lellis e Tony Effe.

